WhatsApp: Einmalansicht für Bilder jetzt verfügbar

Die sogenannte View Once-Funktion haben wir euch schon Anfang Juli vorgestellt, jetzt wird die Einmalansicht für Bilder für alle verfügbar gemacht. Und das funktioniert so: Wer ein Bild verschickt, kann über das kleine Eins-Icon die Einmalansicht aktivieren. Der Empfänger kann das Bild dann nur einmal öffnen. Im Chat wird dieses dann ausgeblendet.

Aber: Wer einen Screenshot macht, kann das Bild natürlich speichern. Das sollte man weiterhin im Hinterkopf haben. Die wichtigsten Infos zur Einmalansicht liefert Facebook selbst:

Da die neue Funktion Server-seitig aktiviert und langsam verteilt wird, könnte es sein, dass noch nicht jeder die neue Einmalansicht sofort nutzen kann.

New feature alert!

You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow

— WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021