WhatsApp Beta: View Once für iOS, bessere In-App-Benachrichtigungen & mehr

Der WhatsApp Messenger kann auf Wunsch ein Foto oder Video nur einmal anzeigen. Danach ist es nicht mehr abrufbar. Genau diese Funktion hat WhatsApp schon in der Android-Beta getestet, jetzt können auch iOS-Beta-User die neue Funktion testen. In Kürze wird View Once wohl auch für alle freigegeben.

WhatsApp macht per Dialog darauf aufmerksam, dass Fotos und Videos zwar nur ein einziges Mal angesehen werden können, allerdings können auch Screenshots gemacht werden.

Bessere Benachrichtigungen

WhatsApp kümmert sich endlich um die In-App-Benachrichtigungen. Diese enthalten in der Beta mehr Informationen und können auch eine Vorschau eines Bildes, Stickers, Videos oder GIFs anzeigen.

WhatsApp Desktop für mehrere Geräte vorbereitet

Bisher muss man sein Smartphone mit dem Computer verbinden. Die gesamte Kommunikation läuft weiterhin über das Smartphone ab, wobei ihr halt am Mac oder PC bequem per Tastatur tippen könnt. In der neusten Beta-Version kann man WhatsApp Desktop ohne Internetverbindung über das iPhone nutzen. Ist WhatsApp Desktop einmal eingerichtet, muss das Smartphone nicht mehr zwingend in Reichweite sein.