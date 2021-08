Apple senkt App- und In-App-Preise im Euro-Raum

Wenn sich Steuern oder Wechselkurse ändern, nimmt Apple ab und zu Preisanpassungen im App Store vor. Und diesmal werden die Preise nach unten korrigiert, und zwar in Südafrika, Großbritannien und allen Gebieten, die den Euro als Währung verwenden (außer Italien).

Demnach müssen wir uns an neue Preise gewöhnen. Aus 1,09 Euro wird jetzt 99 Cent, aus 2,29 Euro werden 1,99 Euro. Alle Preisstufen könnt ihr in diesem Dokument ansehen. Die Euro-Preise sind somit auf einem Niveau mit den US-Preisen. Die Änderungen werden in den kommenden Tagen umgesetzt.

Dann werden Apps, Abos und In-App-Inhalte günstiger. Bleibt abzuwarten, wie die Entwickler und Entwicklerinnen reagieren. Wird der kleine Rabatt gewährt oder wechseln viele Apps auf eine höhere Stufe, um mögliche Verluste auszugleichen?