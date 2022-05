Govee Neon: Fünf Meter langer Leuchtstreifen im Angebot

Die Produkte von Govee sind so gut, dass sich sogar der Branchen-Primus Philips Hue damit beschäftigt – und für einige Produkte ein neues Verpackungsdesign erzwungen hat. Auch der Govee Neon gehört dazu, ein mehrfarbiger Leuchtstreifen, den es in zwei verschiedenen Varianten gibt.

Das kürzere Modell mit einer Länge von drei Metern gab es zuletzt immer mal wieder im Angebot. Wer etwas mehr braucht, der kann jetzt zuschlagen: Der Govee Neon mit fünf Metern Länge kostet derzeit statt 149,99 Euro nur noch 119,49 Euro.

Das erwartet euch beim Govee Neon Leuchtstreifen

Sicherlich hat der Govee Neon einige Schwächen, so bietet er beispielsweise keine weißen LEDs, was sich in der maximalen Helligkeit bemerkbar macht. Die Farben werden aber kräftig wiedergegeben und eignen sich perfekt, um einen Raum in die gewünschte Stimmung zu hüllen.

Etwas Übung ist mit der Govee-App erforderlich. Hier lassen sich die einzelnen Zonen des Leuchtstreifens mit den gewünschten Farben bestücken, alternativ gibt es auch fertige Szenen und Animationen. Leider gibt kein Apple HomeKit, nur Amazon Alexa oder Google Assistant.