Grid Studio startet Black Friday Sale: Geschenkidee für Technik-Fans

Ihr seid noch auf der Suche nach einem Geschenk für einen Technik-Fan, der schon alles hat, was das Herz begehrt? Dann hätten wir noch einen Tipp für euch: Grid Studio. Die kreativen Köpfe hinter dem Projekt bieten mittlerweile zahlreiche technische Geräte an, die zunächst in ihre Einzelteile zerlegt und dann in einem Bilderrahmen präsentiert werden.

Diese Produkte sind am Black Friday reduziert

Bevor wir einen Blick auf eine der neuesten Kreationen werfen, ein klassischer Gameboy im Bilderrahmen, gibt es kurz noch einen Hinweis auf die aktuelle Black Friday Aktion bei Grid Studio.

So bekommt ihr beispielsweise das iPhone 4S, das erste Produkt von Grid überhaupt, heute für nur 99 US-Dollar, das sind umgerechnet knapp 90 Euro. Besonders groß ist die Ersparnis beim 3er-Bundle bestehend aus iPhone 4S, iPhone 5 und iPhone 6, das rund um den Geburtstag nur 299 statt 538 US-Dollar kostet.



Die beiden Produkte werden, solange der Vorrat reicht, aus einem Versandlager aus Tschechien verschickt. Die Bezahlung ist per PayPal oder Kreditkarte möglich, pro Bestellung fallen Versandkosten in Höhe von 10 US-Dollar an.

Neben dem iPhone 4S und dem Bundle sind auch zahlreiche andere Produkte aus dem Portfolio von Grid reduziert, diese werden aber auf jeden Fall aus Asien verschickt. Hier könnt ihr mit dem Gutscheincode appgefahren aber immerhin noch 20 US-Dollar sparen, beispielsweise auch beim neuen Gameboy-Rahmen.

So sieht ein Gameboy im Bilderrahmen aus

Durch die zahlreichen Präsentationen von Apple, die Teardowns von iFixit und natürlich auch den Bilderrahmen von Grid Studio dürftet ihr mittlerweile grob wissen, wie ein iPhone im Inneren aussieht. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, was in einem über 30 Jahren alten „Handheld“ steckt?

Auch auf diese Frage gibt es jetzt die passende Antwort in einem Bilderrahmen. Und was soll ich euch sagen? Die Aufmachung, das Design und die Präsentation der Einzelteile finde ich auch beim Gameboy wirklich phänomenal.

Das riesige LCD Circuit Board mit dem Drehregler für den Kontrast ist heute wohl einfach nur unvorstellbar. Der Speaker ist verglichen mit den Lautsprechern, die in einem iPhone stecken, ebenfalls ein XXL-Monster. Und wir alle wissen wohl noch zu gut, wie grandios die Soundqualität des Gameboys verglichen mit einem aktuellen iPhone ist.

Den Gameboy bekommt ihr heute für 269 statt 299 US-Dollar, zudem könnt ihr ja noch unseren Gutschein einlösen. Etwas günstiger wird es beim etwas moderneren Gameboy Pocket, der heute im Angebot „nur“ 179 US-Dollar kostet. Hier findet ihr alle Modelle im Überblick.