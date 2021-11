Fraenk: 10-Euro-Tarif einen Monat lang kostenlos testen

Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euren Mobilfunkanbieter zu wechseln, wollen wir eure Überlegungen noch einmal um einen Kandidaten erweitern: Fraenk. Das Tochter-Unternehmen der Telekom punktet mit einem mehr als übersichtlichen Tarif-Portfolio und einem wirklich fairen Preis. Für 10 Euro bekommt ihr 5 GB Daten im LTE-Netz der Telekom, eine Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming inklusive Großbritannien und der Schweiz. Noch dazu lässt sich der Tarif monatlich kündigen.

Aktuell punktet Fraenk mit einer weiteren Aktion: Den ersten Monat gibt es geschenkt, hier kommt ihr direkt über die App zum Angebot. Da keine Bereitstellungsgebühr berechnet wird, sind die ersten 30 Tage tatsächlich komplett kostenlos – und für euch eine tolle Möglichkeit, den Dienst mal auszuprobieren. Mit dem Gutscheincode BAEM gibt es übrigens ein zusätzliches GB Datenvolumen.

Doch da nicht jeder Lust hat, seine aktuelle SIM-Karte aus dem iPhone zu nehmen und nicht mehr unter seiner gewohnten Rufnummer erreichbar zu sein, gibt es noch eine besonders gute Nachricht: Bei der Buchung über die Fraenk-App könnt ihr auch eine eSIM auswählen. Das iPhone SE der zweiten Generation, das iPhone XR und XS sowie alle neueren Modelle unterstützen den eSIM-Standard, so könnt ihr den Fraenk-Tarif neben eurem normalen Mobilfunktarif verwenden.

Das klappt leider nicht mit Fraenk

Aus meiner Sicht gibt es bei Fraenk nur wenige Einschränkungen: Zunächst einmal kann man nur per PayPal bezahlen. Zudem funktioniert der Tarif nicht außerhalb der EU und außerhalb von Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, Island und der Schweiz. In den USA seid ihr also nicht mit eurer Nummer erreichbar. Zudem lassen sich keine ausländischen Nummern anrufen, dafür empfehle ich aber ohnehin Satellite.

Insgesamt ein wirklich tolles Gesamtpaket für 10 Euro, das ihr nun einen Monat lang kostenlos ausprobieren könnt. Die Kündigung müsst ihr bis zwei Wochen vor Monatsende in Textform, also beispielsweise über den Support-Chat oder auch direkt über die App, einreichen.