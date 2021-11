In My Shadow: Fantasievolle Schattenrätsel lösen in neuem Premium-Game

Mit In My Shadow (App Store-Link) hat den App Store erfreulicherweise ein neues Premium-Spiel erreicht, das seit kurzem zum Preis von 4,99 Euro zum Download bereit steht. Die Installation benötigt 1,1 GB eures Speicherplatzes sowie iOS 13.0 oder neuer. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde von Seiten der Macher bereits gedacht.

Das von Playbae entwickelte und von Alcon Interactive veröffentlichte Spiel ist eine fantasievolle Abwandlung des Puzzle-Platformer-Genres, in dem man auf ungewöhnliche Art und Weise mit Schatten spielt, um logische Rätsel zu lösen.

„In My Shadow nimmt dich mit auf eine Reise durch Verlust, Nostalgie und Akzeptanz. Das Spiel erzählt die Geschichte von Bella, einer jungen Frau, die sich vor Jahren mit ihrer Familie zerstritten hat und nun nicht weiß, wie sie auf die unerwartete Textnachricht ihres Vaters reagieren soll. Ihre Kindheitserinnerungen werden als Schatten an der Wand ihres Hauses lebendig, und du musst diese Schatten nutzen, um einzigartige Rätsel zu lösen und Bella dabei zu helfen, ihre Vergangenheit loszulassen.“

Wo ein Schatten ist, ist auch ein Weg

In mehr als 50 Leveln, die sich auf vier große Räume eines Hauses verteilen und jeweils über eigene Mechaniken verfügen, wird nach und nach die Story von Bella und ihren mentalen Ängsten erzählt, die sich mittels Kindheitserinnerungen entfalten. Spieler und Spielerinnen von In My Shadow können die Schatten-Bella mittels virtueller Buttons fortbewegen und springen lassen. Um die Level erfolgreich zu bestehen, müssen von Licht angestrahlte Objekte so ausgerichtet werden, dass ihre Schatten an der Wand für Bella zu bewältigen sind. Das Entwicklerteam äußert sich wie folgt zu diesem ungewöhnlichen Gameplay:

„In My Shadow (ehemals In The Shadows) begann als experimentelle Idee, an der wir nach Feierabend arbeiteten und für die wir viel recherchieren mussten, um sie in einen spielbaren Prototyp zu verwandeln. Da das Gameplay einzigartig war, war es eine große Herausforderung, ein vollwertiges Spiel zu entwickeln, das auf der Kernmechanik ohne jegliche Referenz basiert.“

Das Spiel verfügt darüber hinaus über einen melodischen Soundtrack, der sich nahtlos durch das Spiel zieht und die Emotionen der Protagonistin nachvollziehbar macht. Zudem gibt es für Fans von physischen Steuerungs-Möglichkeiten auch eine komplette MFi-Controller-Unterstützung. Wenn ihr noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigt, könnt ihr euch abschließend das kleine YouTube-Video zu In My Shadow ansehen.