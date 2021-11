Kopfhörer-Empfehlung: Bose QuietComfort 35 für nur 159,99 Euro

Während die AirPods Pro meine liebsten Buddies für das Büro sind, um mal eben auf einem Ohr ein Video anzuhören und dabei den Kollegen Freddy nicht zu stören, haben sich die Bose QuietComfort 35 in den letzten Jahren die Favoriten-Rolle in Sachen Reisebegleitung gesichert. Immer wenn ich unterwegs sind, sind auch die Over-Ear-Kopfhörer mit dabei.

Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich damals für die Kopfhörer bezahlt habe, aber es müssten über 250 Euro gewesen sein. Mittlerweile gibt es mit den Bose QuietComfort 45 einen offiziellen Nachfolger. Allerdings: Die Vorgänger werden dadurch ja nicht schlechter und das neue Modell ist deutlich teurer.

Heute hat Amazon nämlich noch einmal ordentlich an der Preisschraube gedreht und bietet die Bose QuietComfort 35 für nur 159,99 Euro an. Das ist der aktuell günstigste Preis im Netz, zudem habt ihr die Auswahl zwischen den beiden Farben Schwarz und Silber.

Was mich an den QuietComfort 35 so begeistert? Die Geräuschunterdrückung funktioniert hervorragend, das macht sich natürlich besonders bei monotonen Hintergrundgeräuschen bemerkbar, beispielsweise auf Reisen. Doch auch der Klang und der Tragekomfort der Over-Ear-Kopfhörer können sich sehen lassen, so dass sich für den Preis von 159,99 Euro eine Empfehlung aussprechen kann.

38.273 Bewertungen Bose QuietComfort 35 Wireless Headphones II –... Erstklassige Lärmreduzierung in drei Stufen für ein besseres Klangerlebnis in jeder Umgebung

Kompatibel mit Alexa und dem Google Assistenten für den Zugriff auf Musik, Informationen und mehr per Sprachbefehl

