Günstige AirTag-Halter: Silikon-Schlüsselanhänger fallen im Praxis-Test durch

Das Thema AirTags beschäftigt uns auch zwei Wochen nach dem Start der kleinen Helfer. Einer unserer Bluetooth-Tracker fährt weiterhin mit dem Bus durch die Gegend, hier werde ich diese Woche auf jeden Fall mal etwas aktiver versuchen, den „verlorenen“ Schlüssel wieder zu bekommen. Und mit dem Chipolo One Spot haben wir euch bereits eine Alternative vorgestellt, die über ein Loch verfügt und daher kein zusätzliches Zubehör benötigt.

Falls ihr die AirTags bestellt habt, sie bisher aber beispielsweise noch nicht am Schlüsselbund befestigt habt, wollen wir euch heute fünf Alternativen zum teuren Zubehör von Apple vorstellen. Hier werden für eine einfache Schlüsselbund-Halterung ja mal eben 39 Euro verlangt.

Ich kann euch aber gleich mal wieder ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Die folgenden drei Silikonhüllen kosten zwar pro Stück teilweise weniger als 7 Euro, sie haben mich aber definitiv nicht überzeugen können. Warum? Die AirTags lassen sich viel zu einfach aus der Halterung herausdrücken. Hier hätte ich definitiv Angst, einen AirTag unterwegs zu verlieren, nur weil mal unglücklich Druck auf eine ungünstige Stelle ausgeübt wird. Von mir gibt es keine Kaufempfehlung.

MATEPROX Schutzhülle für AirTags 2021, 2 Stücks... Das Paket enthält 2 Schutzhülle für AirTag 2021 und 2 Karabiner-Schlüsselbundstücke.

ESR Silikon Hülle 2 Stück kompatibel mit AirTags... Nur kompatibel mit AirTag 2021; Paket enthält 2 Schlüsselanhänger; Tag nicht enthalten; Das offene Design beider Seiten hält dein Tag Signal stark und stabil

Sicherer wird das AirTag da schon in dem Schlüsselanhänger aus PU-Leder aufbewahrt, den es von einem No-Name-Hesteller für 14,99 Euro im Doppelpack gibt. Der Mechanismus ist hier genau so wie bei der teuren Lösung von Apple: Ein Knopf wird geöffnet, das AirTag in die Halterung geschoben und der Knopf wieder geschlossen. Mein Problem bei dieser Lösung: Durch die breite Naht ist der Schlüsselanhänger sehr groß, zudem hat das Kunstleder nicht annähernd die Qualität, die Apple mit echtem Leder bietet.

2 Bewertungen ORNARTO Leder Schlüsselanhänger Kompatibel mit... Hochwertiges PU-Leder: Diese Gehäuseabdeckung besteht aus schlagfestem PU-Leder. Leicht und langlebig, befestigt Ihren AirTag sicher an Ihren Artikeln.Wir werden unser Bestes tun, um diese für Sie...

Handgefertigtes Edles Design; Der ORNARTO AirTag-Gepäckanhänger ist handgefertigt aus PU-Leder mit kontrastierenden Sattelnähten. Nobel und elegant. Lässt jede Tasche noch besser aussehen

Bei einer der günstigsten Lösungen muss ich dagegen sagen: Hier kann man durchaus zugreifen. Für 5,99 Euro bekommt ihr einen Schlüsselanhänger aus deutlich festerem Silikon. Zwar wird das AirTag auch hier nicht bombenfest gesichert, es ist aber spürbar mehr Kraft notwendig, um ihn wieder aus der Hülle zu drücken.

2 Bewertungen QITAYO Silikon Schutzhülle für Apple AirTags,... 【Kompatibilität】 Die Apple AirTags anhänger aus weichem TPU wurde professionell für Apple AirTag 2021 entwickelt. (Hinweis: AirTag ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

【Hochwertiges Material】 Hergestellt aus medizinischem TPU, weich und bequem, kratzfest, rutschfest; Schützen Sie den Schlüsselsucher vor Stößen, Stürzen und Kratzern. Ein metallischer...

Was mir zudem bei allen günstigen Lösungen aufgefallen ist: Alle Schlüsselanhänger sind mit einem Schlüsselring mit Karabiner-Technik ausgestattet. Das macht es natürlich bedeutend einfacher, die Schlüssel zu befestigen, sicherer ist das aber nicht unbedingt. Falls euch das stört, kann der Ring bei allen Modellen aber problemlos getauscht werden.

Belkin Secure Holder bleibt mein nicht perfekter Favorit

Am Ende hat mich keine der hier genannten Lösungen so überzeugen können, wie der im Apple Online Store angebotene Belkin Secure Holder. Dieser ist kompakt gestaltet und mit einem Mechanismus ausgestattet, bei dem das AirTag definitiv nicht verloren gehen kann. Zudem ist der Preis mit 13,95 Euro absolut in Ordnung.

Ich würde mich im Nachhinein aber vielleicht nicht mehr für die weiße Variante entscheiden, denn hier habe ich schon nach rund einer Woche Verschmutzungen im Bereich des Schlüsselrings feststellen müssen. Bei einer dunkleren Farbe wäre das wohl nicht so auffällig. Zudem sind die Lieferzeiten immer noch recht bescheiden, aktuell muss man rund einen Monat warten. Das ist natürlich eine Hausnummer.