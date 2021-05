Chipolo One Spot: Erster Eindruck des kleinen Trackers mit Wo ist?-Support

Die AirTags von Apple haben wir euch ja in den letzten Wochen ausführlich näher gebracht. Diese greifen auf das Wo ist?-Netzwerk zurück und ermöglichen so verlorene Gegenstände schnell wiederfinden zu können, da jedes iPhone, iPad oder Mac den Standort anonym an den Besitzer senden kann. Gleichzeitig hat Apple das Wo ist?-Netzwerk für Drittanbieter geöffnet und mit dem Chipolo One Spot wird es in Kürze eine wachechte AirTag-Alternative geben.

Wir haben den Chipolo One Spot schon vorliegend und wollen euch heute einen ersten Eindruck mit einem kurzen Vergleich mit auf den Weg geben. Der Spot ist mit 37,9 x 6,4 Millimeter etwas größer als das AirTag von Apple und kommt ebenfalls mit einer CR 2032 Knopfzelle daher, die rund ein Jahr hält und austauschbar ist. Der Chipolo One Spot ist nach Norm IPX5 spritzwassergeschützt, das AirTag bietet mit IP67 den etwas besseren Wasserschutz und ist auch für das zeitweilige Untertauschen gewappnet.

Da der Chipolo One Spot von Haus aus ein Loch zur Befestigung bietet, benötigt ihr kein zusätzliches Zubehör. Ihr könnt den One Spot direkt am Schlüsselbund oder anderen Gegenständen befestigen. Eventuell benötigt man eine Kordel, wenn man den Tracker zum Beispiel am Rucksack befestigen will. Auch hier gilt generell: Für das Portemonnaie ist der Chipolo One Spot eindeutig zu groß.

Einrichtung in der Wo ist?-App

Der Chipolo One Spot wird in der Wo ist?-App eingerichtet – und das funktioniert problemlos. Wählt einfach im Objekte-Tab „Neues Objekt hinzufügen“ und „Anderes unterstütztes Objekt“ aus. Der One Spot wird sofort gefunden und kann eingerichtet werden. Danach wird er auf der Karte angezeigt, hier könnt ihr auch einfach einen Ton abspielen.

Der Ton der AirTags ist etwas leise. Das liegt aber auch an der gewählten Melodie seitens Apple. Hier gibt es kurze aufeinander folgende spitze Töne, die bis zu rund 80 dB laut werden. Der Chipolo One Spot setzt hingegen auf eine richtige Melodie, die bis zu 86 dB laut wird und für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Die Messung ist über eine iPhone-App erfolgt – eine professionelle Messung könnte genauere Werte liefern. Laut Herstellerangaben sind bis zu 120 dB möglich.

Solltet ihr euren Chipolo One Spot verlieren, könnt ihr diesen in der Wo ist?-App einfach als verloren markieren. Wenn nun ein iPhone, iPad oder Mac in der Nähe ist, senden die Geräte den Standort an den Besitzer und dieser kann sich auf den Weg machen und den Gegenstand wieder einsammeln. Gleichzeitig kann der Finder eine Nachricht auslesen, die die Telefonnummer enthält.

Was beim One Spot entfällt ist die Zentimeter-genaue Suche, da der Chipolo-Tracker keinen U1-Breitbandchip integriert hat. Hier setzt man also voll und ganz auf Bluetooth. Da der One Spot ausschließlich mit dem Wo ist?-Netzwerk funktioniert, kann man auch keine zusätzlichen Funktionen nutzen, die über die hauseigene App angeboten werden.

Der erste Eindruck ist gut und Konkurrenz belebt sprichwörtlich das Geschäft. Der Chipolo One Spot bietet alle Funktionen der AirTags, nur die Zentimeter-genaue Suche fällt hier weg. Preislich ist der Chipolo One Spot marginal günstiger, der 1er Pack kostet 30 Euro, das 4er Pack liegt bei 100 Euro. Mit dem Gutschein SHIPSHOT spart ihr die Versandkosten und bezahlen könnt ihr nur mit Kreditkarte. Wer ab heute vorbestellt, wird erst wieder im August beliefert.

Wir werden uns den Chipolo One Spot noch genauer ansehen und uns mit weiteren Erfahrungen und Ergebnissen bei euch später melden.