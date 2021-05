Apple Music: Ab Juni mit Dolby Atmos und höherer Qualität

Heute Morgen war es noch ein schlecht gehütetes Geheimnis, mittlerweile haben wir Gewissheit: Apple wird die Audio-Qualität von Apple Music in den kommenden Wochen stark verbessern. „Apple Music kündigt 3D-Audio mit Dolby Atmos an; gesamter Katalog in Lossless Audio“, heißt es als Überschrift einer Pressemitteilung, die das Unternehmen aus Cupertino heute Nachmittag in die Welt schickte.

Wie die neuen Features funktionieren und welche Endgeräte dafür notwendig sind, das verraten wir euch in diesem Artikel. Die wichtigste Meldung gibt es aber schon jetzt: Beide neuen Funktionen gibt es ohne zusätzliche Kosten für alle Abonnentinnen und Abonnenten von Apple Music.

So funktioniert 3D-Audio mit Dolby Atmos auf Apple Music

Apple bringt 3D-Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos zu Apple Music. Dolby Atmos ist ein revolutionäres, immersives Audioformat, das es Künstlerinnen und Künstlern ermöglicht, Musik so abzumischen, dass der Ton aus allen Richtungen kommt. Standardmäßig spielt Apple Music Dolby Atmos Titel automatisch auf allen AirPods und Beats Kopfhörern mit einem H1- oder W1-Chip ab, sowie auf den eingebauten Lautsprechern in den neuesten Versionen von iPhone, iPad und Mac.

Wichtig zu wissen: Zum Start wird es nur ausgewählte Songs mit 3D-Audio geben. Apple verspricht tausende Songs und eigene Playlists, um die neuen Inhalte leichter finden zu können.

Das müsst ihr für Lossless Audio auf Apple Music wissen

Apple Music wird darüber hinaus seinen Katalog mit mehr als 75 Millionen Songs im Lossless Audioformat zur Verfügung stellen. Apple verwendet ALAC (Apple Lossless Audio Codec), um jedes einzelne Bit der ursprünglichen Audiodatei zu erhalten. Um Lossless Audio zu hören, können Abonnentinnen und Abonnenten, die die neueste Version von Apple Music verwenden, die Funktion unter Einstellungen > Musik > Audioqualität aktivieren. Hier können unterschiedliche Auflösungen für verschiedene Verbindungen wie Mobilfunk, WLAN oder für den Download ausgewählt werden. Die verlustfreien Formate von Apple Music beginnen bei CD-Qualität, die 16 Bit bei 44,1 kHz (Kilohertz) beträgt und reichen bis zu 24 Bit bei 48 kHz und ist nativ auf Apple Geräten abspielbar. Für wahre Audiophile bietet Apple Music auch Hi-Resolution Lossless bis hin zu 24 Bit bei 192 kHz.

Sobald die neuen Funktionen an den Start gehen, melden wir uns natürlich noch einmal bei euch. Wir sind gespannt, ob man auch mit einfachen Kopfhörern wie den normalen AirPods einen Unterschied hören wird.