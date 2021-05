Wie bei Apple: Amazon Music HD jetzt ohne Extrakosten

Nachdem Apple heute angekündigt hat, dass der gesamte Katalog in Dolby Atmos und mit Lossless Audio ohne Zusatzkosten für zahlende Abonnenten und Abonnentinnen verfügbar gemacht wird, zieht Amazon nach und bietet Amazon Music HD ab sofort für alle User von Amazon Music Unlimited ohne Extrakosten an.

Steve Boom, VP von Amazon Music:

Als wir Amazon Music HD auf den Markt brachten, war es unser Ziel, ein Zeichen in der Industrie zu setzen und Musikfans auf der ganzen Welt zu ermöglichen, Musik in der bestmöglichen Aufnahmequalität zu streamen, die der Intention der Künstler entspricht. Wir sind begeistert, dass wir Amazon Music HD jetzt jedem ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stellen können. Alle Musikfans sollten Zugang zu Musik in Premium-Qualität haben und wir haben das möglich gemacht!