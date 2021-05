Instant Aid: Erste Hilfe-App bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Notfall

Auch wenn die meisten Erwachsenen im Rahmen der Führerscheinprüfung mindestens einmal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, verflüchtigt sich das erlangte Wissen nach und nach. Bei einem Notfall kann jedoch die schnelle Erste Hilfe lebensrettend sein. Der 19-jährige Student Finn Prietzel hat sich genau darüber Gedanken gemacht, als er in seiner Geldbörse ein Kärtchen mit Notfall-Anleitungen fand. Genau solche Hilfestellungen in einer App anzubieten sei doch hilfreich, schließlich ist das Smartphone fast immer mit dabei.

So hat der junge App-Entwickler kurzerhand die iOS- und Android-App Instant Aid (App Store-Link) entwickelt, die flächendeckend Handlungssicherheit im Notfall gewährleisten soll. Über ein Jahr arbeitete Prietzel an seiner Anwendung, die sich nun gratis auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Für die Installation ist mindestens iOS 12.0 oder neuer notwendig, zudem benötigt Instant Aid etwa 47 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte stehen wahlweise in deutscher oder englischer Sprache bereit.

Instant Aid bietet Nutzern und Nutzerinnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Echtzeit, um im Notfall schnell reagieren und lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten zu können. Auch das Absetzen eines Notrufs direkt aus der App heraus ist möglich: So kann ein Rettungswagen, die Feuerwehr, die Polizei oder der Giftnotruf kontaktiert werden. Die App bietet dafür auch Hilfestellungen und listet die wichtigsten Fragen auf, die während eines Notrufes mit der Rettungsleitstelle geklärt werden müssen.

Zu hohe Kosten und eine günstigere Alternative

Um das eigene Wissen zu Erste Hilfe-Themen auffrischen zu können, stellt der Entwickler zudem ein Quiz bereit, in dem Punkte gesammelt werden können, sowie ein Glossar mit über 300 Erklärungen zu Begriffen aus Medizin und Erster Hilfe. Wer im Ausland unterwegs ist, findet darüber hinaus noch eine Liste mit Notrufnummern vieler Länder.

Soweit so gut. Völlig kostenlos ist die Nutzung von Instant Aid allerdings nicht. Wer alle Schritt-für-Schritt-Anleitungen, das vollständige Quiz, einen Blog, das Glossar und die Notrufnummern aller Länder freischalten möchte, ist auf ein kostenpflichtiges Abonnement angewiesen, das mit 2,99 Euro/Monat zu Buche schlägt. Ein vergünstigtes Jahresabo oder ein Einmalkauf wird nicht angeboten.

Ich persönlich halte ein Abonnement mit jährlichen Kosten von knapp 36 Euro für eine solche App absolut übertrieben. Ein Einmalkauf von 3 bis 5 Euro hätte es hier sicher auch getan, um Menschen flächendeckend mit hilfreichen Tipps für den Ernstfall auszurüsten. Dass es auch anders geht, beweist das Deutsche Rote Kreuz: Ihre App Erste Hilfe DRK (App Store-Link) ist für einmalige kleine 1,09 Euro im App Store zu haben und bietet ebenfalls Anleitungen für den Ernstfall – ganz ohne lästiges Abonnement.