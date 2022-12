Gurman-Gerüchte: Mac Pro, MacBook Pro und Monitore

Apple-Experte Mark Gurman hat gestern in seinem Newsletter mal wieder zum Rundumschlag ausgeholt und ausführlich darüber berichtet, was Apple in den kommenden Monaten an neuen Produkten auf den Markt bringen soll. Wir haben die Gerüchte für euch zusammengefasst.

Dass ein neuer Mac Pro kommen wird, das hat Apple ja bereits auf der WWDC im Sommer verraten. Die Tests sollen laut Gurman weiter laufen, allerdings hat Apple die Pläne für einen besonders leistungsstarken M2 Extreme Chip verworfen. Stattdessen soll der Mac Pro „nur“ mit einem M2 Ultra ausgestattet sein. Mit bis zu 24 CPU-Kernen, 76 GPU-Kernen und vermutlich bis zu 192 GB Arbeitsspeicher ist man aber wohl trotzdem recht flott unterwegs. Ein Modell mit M2 Extreme hätte selbst in der Basis-Konfiguration mindestens 10.000 Euro gekostet – selbst für Apple anscheinend zu viel.

Das M2-Update der bestehenden MacBook Pro Modelle soll laut Gurman im Frühjahr 2023 erfolgen, größere Änderungen abseits der neuen Chips sollte es aber nicht geben. Beim iMac soll später im kommenden Jahr der Sprung auf M3-Chips erfolgen – weitere Details, etwa zu einem größeren Modell, gibt es aber noch nicht.

Wer einen großen Apple-Monitor wünscht, kann sich aber anscheinend auf neue Bildschirme freuen. Laut Gurman arbeitet Apple an mehreren neuen Monitoren, unter anderem eine verbesserte Version des High-End-Models Pro Display XDR. Ob auch das Studio Display aktualisiert wird, ist dagegen noch offen.