Gurman zum iPhone 15: Dynamic Island für alle Modelle, Titanrahmen nur für Pro-Modelle

Ganz so neu sind die Erkenntnisse nun nicht mehr. Schon Anfang des Jahres haben einige Leaker Details zum kommenden iPhone 15 und iPhone 15 Pro ausgeplaudert. Nun scheint auch der Apple-Experte Mark Gurman entsprechende Infos erhalten haben und kann einige Funktionen und Änderungen bestätigen.

Das iPhone 15 wird dieses Jahr wieder in vier Varianten erhältlich sein. Ein 6,1″ iPhone 15, ein 6,7″ iPhone 15 Plus, ein 6,1″ iPhone 15 Pro und ein 6,7″ iPhone 15 Pro Max. In Anlehnung an die Apple Watch Ultra deutete Gurman bereits an, dass das iPhone 15 Pro Max den Namen iPhone 15 Ultra tragen könnte.

Der Display-Analyst Ross Young hatte zuvor schon behauptet, dass die Dynamic Island bei allen vier iPhone 15-Modellen verfügbar gemacht wird – und dieses Gerücht wird nun von Gurman bestätigt. Der Umstieg auf USB-C scheint für das iPhone 15 ebenfalls besiegelt.

Der Analyst Jeff Pu hatte vor einigen Wochen berichtet, dass die Pro-Modelle mit einem Titanrahmen und haptischen Tasten ausgestattet werden. Gurman bestätigt diese Gerüchte ebenfalls. Statt physische Buttons soll es im iPhone 15 Pro zwei neue Taptic Engines geben, die bei Berührung das Gefühl eines Klicks simulieren. Ähnlich wie beim Home-Button im iPhone SE oder auf dem Trackpad im MacBook.

Foto: rendersbyshailesh/Max Tech.