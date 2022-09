Dynamic Island zukünftig in allen iPhone 15-Modellen

Die neue Dynamic Island ist nur in den Pro-Modellen des iPhone 14 verfügbar. Der Display-Experte Ross Young hat nun getwittert, dass er davon ausgeht, dass beim iPhone 15 auch die Basis-Modelle, also das iPhone 15 und iPhone 15 Plus, mit Dynamic Island ausgestattet werden.

Allerdings sollen die Standard-Modelle weiterhin mit einem LTPO- statt OLED-Display ausgestattet sein, was darauf hindeutet, dass die Geräte keine ProMotion-Unterstützung mit 120Hz und kein Always on-Display haben werden.

In der Vergangenheit hat Young mit großer Genauigkeit verraten, dass die iPhone 13 Pro-Modelle sowie das 14″ und 16″ MacBook Pro mit ProMotion ausgestattet sein werden, dass das iPad mini der sechsten Generation mit einem 8,3″ Display kommt, dass das neueste MacBook Air ein etwas größeres 13,6″ Display bekommt und vieles mehr. Seine Aussagen haben also durchaus Gewicht.