Erste Apps bieten besonderen Spaß mit Dynamic Island

Erst seit knapp zwei Wochen angekündigt und seit Freitag in freier Wildbahn unterwegs: Die Dynamic Island im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max begeistert nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch zahlreiche Entwicklerteams aus dem App Store.

Zuvor kurz fürs Protokoll, falls jemand von euch mit dem Begriff Dynamic Island nichts anfangen kann. Gemeint ist die Aussparung für die Kamera bei den neuen Pro-Modellen von Apple. Diese ist losgelöst vom oberen Bildschirmrand und kann per Software verschiedene Formen annehmen.

Besonders animiert wird die Dynamic Island im neuen Mini-Spiel Hit The Island (App Store-Link) angezeigt. In dem Pong-Verschnitt dient sie als eine Art Paddel und wird animiert, wenn man sie mit dem Ball trifft. Das Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden, die integrierte Werbung kann für 1,99 Euro deaktiviert werden.

Eine besondere Idee hatte auch Christian Selig, der Entwickler der Reddit-App Apollo (App Store-Link). Er nutzt die Dynamic Island als Platz für kleinen Haustiere, etwa eine Katze oder ein Hund, die es sich auf der Aussparung gemütlich machen, von links nach rechts laufen oder andere lustige Dinge anstellen.

Okay y’all, I think I found the best idea for the Dynamic Island on the iPhone 14 Pro. I added a cat that lives up there like a tamagotchi and just hangs out and does cute stuff as you browse Reddit in my app (Apollo). pic.twitter.com/xJJlazHH4E

— Christian Selig (@ChristianSelig) September 16, 2022