Hochwasserwarnung: Cell Broadcast erstmals in Lübeck im Einsatz

Das Warnsystem Cell Broadcast ist hierzulande erst letzte Woche an den Start gegangen und wurde nun erstmals in Lübeck im Praxiseinsatz ausgelöst. Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt wird. Über kein anderes Warnmittel können mehr Menschen erreicht werden. Cell Broadcast stellt so eine wichtige Erweiterung der in Deutschland verwendeten Warnmittel wie Sirenen, Radio und Fernsehen, Warn-Apps oder digitale Stadtinformationstafeln dar.

Die Feuerwehr in Lübeck hat Samstagmorgen erstmals eine Hochwasserwarnung über Cell Broadcast ausgelöst und so alle Menschen mit einem kompatibel Smartphone gewarnt. Vodafone berichtet über einen erfolgreichen Einsatz: „Zum Sendezeitpunkt lieferten alle im Vodafone-Netz aktiven Mobilfunk-Stationen das Warnsignal an die empfangsbereiten Endgeräte verlässlich aus – und das über alle Netz-Elemente für GSM, LTE und 5G.“

„Gemäß Vorhersage wird der Pegel am 25.02.2023 gegen 16:30 Uhr einen Höchststand von 1,15 m über Normalnull erreichen.“, lautet die Warnung im Wortlaut. Tatsächlich erreichte die Trave diesen Stand schon gegen 13 Uhr. Die Feuerwehr war mit dem System zufrieden, der erste echte Praxis-Einsatz ist also gelungen.