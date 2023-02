Nuki Smart Lock derzeit zum Sonderpreis erhältlich

Erst vergangene Woche hat Nuki die Auto-Unlock-Funktion per Software-Update verbessert, ab heute könnt ihr das Smart Lock selbst ein wenig günstiger kaufen. Bei Amazon gibt es die dritte Generation des Smart Home Zubehörs derzeit mit 20 Prozent Rabatt.

So bekommt ihr das Nuki Smart Lock 3.0 in Weiß für 135 statt 169 Euro. Das ist er aktuell beste Preis im Netz, bei anderen Händler bezahlt ihr für das smarte Türschloss derzeit mindestens 146 Euro.

Vor dem Kauf solltet ihr kurz überlegen, ob ihr nicht zum 219 Euro teuren Bundle mit Bridge kauft, denn auch das wird aktuell von Amazon zum Internet-Bestpreis verkauft. Mit der Bridge bekommt ihr die Möglichkeit, das Nuki Smart Lock auch aus der Ferne zu steuern. Gerade in Verbindung mit einer Videotürklingel hat mir das schon in manchen Alltagssituationen geholfen.

Nuki Smart Lock punktet mit einfacher Installation

Eine Sache möchte ich an dieser Stelle noch einmal hervorheben: Die wirklich einfache Installation des Nuki Smart Locks. Ihr steckt einfach einen Schlüssel von innen in die Tür und setzt dann das Nuki Smart Lock auf. Es wird entweder festgeklebt oder festgeschraubt. Direkt danach kann man mit der Einrichtung per App beginnen.

Und neben dem ganzen Komfort, den man durch die App bekommt, wie etwa die Auto-Unlock-Funktion, darf man eine wichtige Sache nicht vergessen: Von außen bleibt die Tür so, wie sie ist – nicht nur optisch. Auch wenn innen das Nuki Smart Lock verbaut ist, kann von außen weiterhin ganz normal ein Schlüssel verwendet werden. Einzige Voraussetzung: Euer Zylinder kommt mit zwei Schlüsseln gleichzeitig klar.