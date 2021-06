Infinite Tanks WW2: Action-Spiel bringt euch mitten aufs Schlachtfeld

Über den Sinn oder Unsinn einer Panzer-Kriegs-Simulation wollen wir an dieser Stelle nicht groß diskutieren. Es sind beeindruckende und furchteinflößende Maschinen zugleich – und eigentlich wäre es besser, es würde sie nur in einem Spiel geben.

Wer sich in Gefecht stürzen möchte, kann das ab sofort in Infinite Tanks WW2 (App Store-Link) tun. Das Spiel wurde von Atypical Games für iPhone und iPad veröffentlicht. Das Entwicklerteam ist euch sicherlich bekannt, immerhin hat es in der Vergangenheit bereits einige Simulationen dieser Art in den App Store gebracht – insbesondere mit Flugzeugen.

Infinite Tanks WW2 bietet einen innovativen, nie dagewesenen Ansatz für Panzergefechte im Zweiten Weltkrieg. Das Spiel verfügt über ein originelles kartenbasiertes Panzer-Bausystem, das den Spielern das Mischen und Kombinieren von Teilen verschiedener historischer Panzer ermöglicht. Spielen Sie mit Ihren Lieblingspanzern aus dem 2. Weltkrieg und erschaffen Sie die ultimative Kampfmaschine, indem Sie einen brandneuen Hybrid zusammenbauen.

Für den Download von Infinite Tanks WW2 müsst ihr möglicherweise ein wenig Platz auf eurem Gerät schaffen. Nicht nur der Preis ist mit 10,99 Euro recht sportlich, auch die Größe ist mit über 2,5 GB wirklich sehr ordentlich. Dafür gibt es aber eben auch tolle Grafiken, große Landschaften und detailreiche Fahrzeuge zu bestaunen.

Gespielt wird in einem klassischen Einzelspieler-Modus auf fünf historischen Schauplätzen und in zwölf verschiedenen Missionen. Mit der gesammelten Erfahrung kann man sich danach auch in einem Multiplayer-Modus gegen andere Spieler aus der ganzen Welt versuchen.

Lobenswert ist es, dass die Entwickler auch In-App-Käufe komplett verzichtet haben. Eine Unterstützung für Controller ist genau so mit dabei wie eine deutsche Lokalisierung.