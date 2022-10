iOS 16.2: Veröffentlichung soll Mitte Dezember mit iPadOS 16.2 erfolgen

Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman ist mittlerweile in der Apple-Welt kein Unbekannter mehr. In seinem wöchentlichen Newsletter Power On hat der Journalist nun Erwartungen für die verbleibenden Monate in 2022 dargelegt. Er geht unter anderem davon aus, dass iOS 16.2 zusammen mit iPadOS 16.2 Mitte Dezember dieses Jahres veröffentlicht werden wird.

Die erste Betaversion von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 wurde in der vergangenen Woche an Entwickler und Entwicklerinnen, sowie an öffentliche Betatester verteilt. Auch wenn die kompletten Neuerungen sich noch bis zum Schluss ändern können, gibt es bereits einige neue Features, Änderungen und Verbesserungen, die mit der neuen Software Einzug halten werden.

Freeform-App

Über das neue Freeform-Feature, das mit iOS und iPadOS 16.2 veröffentlicht werden soll, hatten wir vor einigen Tagen bereits berichtet. Freeform wurde schon während der WWDC angekündigt und soll es ermöglichen, mit mehreren Personen in einem Dokument mit Zeichnungen, Text, Videos, Bildern und mehr zusammenzuarbeiten.

Schlaf-Widget für den Sperrbildschirm

Mit iOS 16.2 wird es zudem auch ein neues Schlaf-Widget für den Sperrbildschirm geben, das in den bekannten zwei Größen zur Verfügung stehen wird. Damit kann die im Bett verbrachte Zeit in zwei Größen oder ein Balkendiagramm zur Schlafqualität angezeigt werden.

Live-Aktivitäten für Sport-Events

Mit iOS 16.2 sollen Live-Aktivitäten für ausgewählte Sportspiele aus der integrierten TV-App auf dem iPhone auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. So lässt sich die Partie in Echtzeit verfolgen, indem man die Aktivität für den Sperrbildschirm oder auch die Dynamic Island auf den iPhone 14 Pro-Modellen aktiviert. Für Deutschland dürfte das Feature nicht ganz so interessant sein, da zunächst vornehmlich US-Sport-Events integriert werden dürften.

Unterstützung für externes Display

Mit iPadOS 16.2 wird auch die angekündigte Unterstützung für externe Displays für ausgewählte iPad-Modelle wieder eingeführt. Apple hatte zuvor angekündigt, dass sich diese Funktion mitsamt des Stage Manager-Features verzögern und man es erst später nachreichen würde. Mit dieser Option können iPads an ein externes Display angeschlossen werden, um den Stage Manager für Multitasking zu verwenden.

iOS 16.2 und iPadOS 16.2 sollen laut Mark Gurman Mitte Dezember dieses Jahres veröffentlicht werden. Bis dahin kann Apple noch weitere Funktionen hinzufügen oder auch streichen. Der Bloomberg-Journalist geht in seinem Newsletter zudem davon aus, dass iOS/iPadOS 16.3 sowie macOS Ventura 13.3 im Februar oder März 2023 an den Start gehen, gemeinsam mit der Vorstellung neuer Macs.