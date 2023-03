iOS 16.5: Code verrät Vierfach-Bild-in-Bild-Funktion für Apple TV-Sportstreams

Die sogenannte Picture-in-Picture- oder auch auf gut Deutsch „Bild-in-Bild“-Funktion kommt mittlerweile systemweit auf Apple-Geräten zum Einsatz. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise ein YouTube-Video oder ein Clip in einem Messenger in einem schwebenden Fenster an eine Bildschirmecke anheften, um so währenddessen im Betriebssystem weitersurfen zu können.

Nun scheint Apple daran zu arbeiten, diese Funktion zu verbessern – zumindest für Live-Sportübertragungen in der Apple TV-App. Code-Referenzen, die Steve Moser in den Betas von iOS 16.5 entdeckt hat, beschreiben ein neues „Multiview“-Erlebnis für die Apple TV-App, das bis zu vier gleichzeitige Streams unterstützt. Damit könnte man beispielsweise von Apple TV+ angebotene Partien des MLS Season Pass und MLB Friday Night Baseball gleichzeitig schauen.

Gerüchten zufolge plant Apple, in Zukunft aktiv über weitere Sport-Streaming-Deals verhandeln zu wollen. Das sogenannte „Quad-Box-PIP-Streaming“ mit vier gleichzeitigen Videostreams ist eine Funktion, die bereits von einigen Drittanbieter-Apps wie ESPN und DAZN auf tvOS angeboten wird.

Hinweise im Code auf ein Raster-Layout

Hinweise auf eine TV-App-Multiview-Funktion gibt es in der iOS-Codebasis schon seit einiger Zeit, aber die neueste Beta enthält deutlichere Hinweise, was darauf hindeutet, dass die Arbeit an der Funktion intensiviert wird. Laut 9to5Mac könnte man in Zukunft von den folgenden Features ausgehen:

„Die Funktion scheint vorerst auf Sport ausgerichtet zu sein und eher ein Feature der TV-App zu sein als eine systemweite Videoplayer-Funktion. Beim Durchsuchen von Sportübertragungen in der TV-App wird der User gefragt, ob er den Stream im Vollbildmodus oder im Multiview-Modus ansehen möchte. Im Code wird ein Rasterlayout erwähnt, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn man versucht, ein fünftes Spiel zum Raster hinzuzufügen. Dies deutet auf die bereits erwähnte Möglichkeit hin, vier Streams auf einmal zu sehen.“

Offizielle Pläne für diese praktische Funktion hat Apple nicht bekannt gegeben, und es besteht wie bei anderen Features in Betaversionen die Möglichkeit, dass sie nie veröffentlicht wird. Es ist davon auszugehen, dass eine solche Multiview-Ansicht erst im iOS 17 Software-Update-Zyklus verfügbar gemacht wird.

Foto: 9to5Mac.