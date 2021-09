iPad Pro: Kommende Generationen mit Fokus auf Querformat-Nutzung?

Hand aufs Herz, wer von euch verwendet das eigene iPad (Pro) vorwiegend im Porträtmodus? Der Anteil der Personen, die bei dieser Frage die Hand heben, dürfte wohl sehr gering sein. Auch wenn ich mein iPad Pro 11″ in den Händen halte, wird es in 99 Prozent der Fälle im Querformat bzw. Landscape-Modus genutzt.

Nun ist es möglich, dass auch Apple die Zeichen der Zeit erkannt hat und in den kommenden iPad Pro-Generationen einen Fokus auf die Verwendung im Querformat legen könnte. Denn: Bisher wurde das Apple-Logo auf der Rückseite immer so angebracht, dass es im Porträtmodus richtig ausgerichtet zu sehen war. Ähnlich verhält es sich mit der verbauten Frontkamera, auch diese ist mittig an der Quer- und nicht an der Längsseite verbaut, so dass man bei FaceTime-Gesprächen doch eher auf den Porträtmodus setzt.

Wie das Team von MacRumors berichtet, könnte Apple bei kommenden iPad Pro-Modellen auf eine horizontale Kamera-Ausrichtung und ein Apple-Logo im Landscape-Format auf der Rückseite setzen. Das Gerücht stammt vom Apple-Analyst Dylan, der bei Twitter von dieser Option berichtet.

Future iPad Pro’s will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.

