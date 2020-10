iPhone 12: Falltest, Wasserbeständigkeit & Akkulaufzeit im Vergleich

Die neuen iPhone 12-Modelle kommen mit einem neuen „Ceramic Shield“ und bieten das härteste Glas in einem Smartphone an. Folgende Details teilt Apple zur neuen Technik:

: Hart ist gut, aber wir wollten das Display auch vor Kratzern schützen. Deshalb verwenden wir den gleichen zweifachen Ionen­austausch­prozess wie beim Glas auf der Rückseite und schützen das Display vor Sprüngen, Kratzern und Abnutzung. 4x bessere Sturzfestigkeit: Außer dem Ceramic Shield trägt noch ein weiteres Detail zur Stabilität der Vorderseite bei. Das Display geht ganz bis zum Rand des Geräts und schützt es damit noch mehr. All das führt zu einer 4x besseren Sturz­festigkeit – so eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr gab bei einem iPhone noch nie.

Ceramic Shield im Praxis-Test

Doch wie wirkt sich das neue und härtere Glas in der Praxis aus? Der YouTuber EverythingApplePro hat es getestet und die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Das Display des iPhone 12 (Pro) ist erst ab einer Höhe von 3 Metern gebrochen. Zuvor hat sich der Rahmen zwar leicht verzogen und einige Pixel unter dem Glas hatten Fehler, aber die Haltbarkeit des Displays ist wirklich enorm. Die Glasrückseite ist allerdings nicht so haltbar wie die neue Front. Den ganzen Falltest könnt ihr euch im folgenden Video ansehen.

Wasserschutz im iPhone 12

Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro können aufgrund der Norm IP68 in 6 Meter Tiefe 30 Minuten durchhalten. Beim iPhone 11 lag der Wert bei 2 Meter in 6 Meter Tiefe. Das folgende YouTube-Video zeigt den Praxis-Test und die Ergebnisse sind positiv. Beide iPhones überstehen den Test in 6 Meter Tiefe ohne Probleme. Nachdem die iPhones dann auf rund 9 Meter Tiefe gebracht wurden, konnte auch hier festgestellt werden, dass es keine Probleme gibt.

Akkulaufzeit im Vergleich

Der Akku im iPhone 12 und iPhone 12 Pro ist im Vergleich zum iPhone 11 (Pro) etwas kleiner geworden. Doch wie wirkt sich das in der Praxis aus? Der YouTuber Mrwhosetheboss hat sich das iPhone SE, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 und iPhone 12 Pro geschnappt und verglichen.

Folgende Akkulaufzeiten wurden im Langzeittest ermittelt:

iPhone 11 Pro Max: 8 Stunden and 29 Minuten

iPhone 11 Pro: 7 Stunden and 36 Minuten

iPhone 12: 6 Stunden and 41 Minuten

iPhone 12 Pro: 6 Stunden and 35 Minuten

iPhone 11: 5 Stunden and 8 Minuten

iPhone XR: 4 Stunden and 31 Minuten

iPhone SE (2020): 3 Stunden and 59 Minuten

Dass das 11 Pro Max das Ranking anführt, ist nicht verwunderlich, immerhin gibt es hier den größten Akku. Das iPhone 11 Pro hat im Vergleich zum 12 Pro aber rund eine Stunde länger durchgehalten. Bleibt abzuwarten, wie lange der Akku beim iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max durchhält.