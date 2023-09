iPhone 12: Frankreich setzt Verkaufsverbot aufgrund von Strahlenbelastung durch

Das iPhone 12 darf in Frankreich nicht mehr verkauft werden: Berichten zufolge gibt das Gerät mehr elektromagnetische Strahlung ab, als in Frankreich erlaubt ist. Einzelhändler wurden bereits angewiesen, die Smartphone-Reihe von Apple aus den Regalen zu nehmen. Die Anordnung gilt nur für ein Modell, das Apple im Jahr 2020 auf den Markt gebracht hat, zudem könnte das Problem mit einem Software-Patch behoben werden.

Das Wort „Strahlung“ lässt schnell die Alarmglocken schrillen – allerdings ist Strahlung ist nicht per Definition gefährlich. Die Wärme, die man bei einem gemütlichen Feuer spürt, ist zum Beispiel Infrarotstrahlung. Aber genauso wie zu viel Infrarotstrahlung zu Verbrennungen führen kann, ist auch zu viel Strahlung, die von Handys ausgeht, schädlich. Deshalb wird sie von den Behörden genau überwacht und mit Grenzwerten versehen.

Die französische Agence Nationale des Fréquences (ANFR) hat vor kurzem das iPhone 12 erneut getestet und festgestellt, dass das Apple-Smartphone die zulässigen Werte überschreitet. Die beiden Tests ergaben, dass die Hand, wenn das Gerät gehalten wird, 5,74 Watt/kg absorbiert, was über dem Grenzwert von 4 W/kg liegt. In einem zweiten Test, bei dem das Gerät getragen wird und 5 mm von der Person entfernt ist, liegt die Strahlung des iPhone jedoch unter dem zulässigen Wert.

Französische Behörde vermutet ein Softwareproblem

Bedenkt man, dass das iPhone 12 schon im Jahr 2020 auf den Markt gekommen ist und mittlerweile gar nicht mehr verkauft wird, könnte man sich fragen, warum diese Strahlungswerte nicht schon früher bemerkt wurden. Es scheint, dass das Problem neu ist und durch fehlerhafte Software verursacht wird. Jean-Noel Barrot, Frankreichs Junior-Minister für digitale Wirtschaft, erklärte, dass Apple lediglich einen Software-Patch veröffentlichen müsse, um die Menge der abgegebenen EM-Strahlung zu reduzieren, bis sie wieder unter dem Grenzwert liege, wie Reuters berichtet.

Dem ANFR ist es jedoch ernst damit, Apple dazu zu bringen, diesen Patch so schnell wie möglich zu veröffentlichen. „Apple muss sofort alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass das iPhone 12 in der Lieferkette auf den Markt gebracht wird“, so die Agentur in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung. „Was die Telefone betrifft, die bereits in Gebrauch sind, muss Apple alle notwendigen Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Telefone so schnell wie möglich in Übereinstimmung zu bringen, andernfalls wird Apple die Geräte zurückrufen müssen.“