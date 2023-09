Govee Outdoor Lightstrip: 10 Meter beeindruckende Technik mit schlechter App

Der asiatischer Hersteller Govee hat mal wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht und möchte unsere Gärten damit noch ein kleines bisschen bunter machen. Der Govee Outdoor Neon LED Strip ist jetzt für 229,99 Euro im Handel erhältlich, wir haben ihn schon für euch ausprobiert.

Zunächst einmal war ich erstaunt über den augenscheinlich recht hohen Preis. Denn immerhin ist der Govee Outdoor Neon LED Strip mit 229,99 Euro (Amazon-Link) nur einen Hauch günstiger als der Philips Hue Outdoor Lightstrip, der einen Listenpreis von 239,99 Euro hat. Der kleine, aber feine Unterschied: Der Leuchtstreifen von Govee ist mit 10 Metern doppelt so lang wie das Markenprodukt aus den Niederlanden.

Govee Outdoor Lightstrip kommt mit viel Befestigungsmaterial

Und auch in Sachen Technik muss sich Govee mal wieder nicht verstecken. Der neue Neon-Leuchtstreifen hat nicht nur einen kompletten IP67-Schutz, sondern verfügt auch über einzeln steuerbare LEDs. So können verschiedenen Farben und Farbverläufe sowie etliche spektakuläre Szenen dargestellt werden.

Pluspunkte sammelt der Govee Outdoor Neon LED Strip auch beim Lieferumfang. Neben dem Leuchtsteifen, dem Controller und dem Netzteil ist auch etliches an Zubehör mit im Paket. Es gibt kleine Halterungen und Schrauben für die Montage an der Wand oder auf der Terrasse, zudem sind unterschiedlichste Bodenspieße enthalten, mit denen der Leuchtstreifen geradeaus und um Kurven herum geführt werden kann. Dafür gibt es von mir ein großes Lob.

Ins Heimnetz eingebunden wird der Govee Outdoor Lightstrip per WLAN, auch eine direkte Steuerung per Bluetooth ist möglich. Leider hat man, obwohl vor einigen Wochen schon entsprechende Produkte veröffentlicht wurden, auf eine Matter-Unterstützung verzichtet. Somit fällt auch HomeKit weg, leidlich Amazon Alexa und Google Assistant sind mit an Board.

Die Govee-App ist weiterhin eine Katastrophe

Dort sind die Möglichkeiten, die im Prinzip bei allen mehrfarbigen Leuchtstreifen, aber stark eingeschränkt. Üblicherweise wird der Govee Outdoor Neon LED Strip über die App des Herstellers gesteuert – und das ist weiterhin mein großer Kritikpunkt.

Natürlich hat man über die Govee-App Zugriff auf etliche Szenen und Animationen, die auch wirklich spektakulär aussehen. Freunde kann man damit definitiv beeindrucken, eine gemütliche Stimmung auf der Terrasse erzeugt man damit aber sicherlich nicht. Während man beispielsweise bei Gradient-Produkten Philips Hue in Sekunden einen tollen Farbverlauf generieren kann, muss man dafür bei Govee gefühlt ein mehrjähriges Studium absolvieren.

Die ganze App wirkt überladen und unübersichtlich, hier bleibt der Spaß einfach auf der Strecke. Wobei es ja durchaus amüsante Sachen gibt, unter anderem findet ihr Szenen wie Freigabe oder Schießspiel sowie Effekte wie fallende Bohnen oder Kätzchen trinken Milch. Govee, ich meine es ganz ehrlich mit euch: Bitte arbeitet unbedingt an der Übersichtlichkeit und Einfachheit eurer App. Bunte, blinkende Effekte sind nicht alles…