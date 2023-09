iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma: Das sind alle neuen Funktionen

Bei der gestrigen Apple-Keynote ging es vorrangig um die neue Hardware in Form neuer Apple Watch- und iPhone-Generationen, allerdings wurde auch kurz über die neuen Software-Veröffentlichungen von iOS und iPadOS 17 sowie macOS Sonoma gesprochen. Während die mobilen Varianten schon am kommenden Montag, den 18. September, das Licht der Welt erblicken, dauert es mit macOS Sonoma am 26. September noch ein wenig länger.

Im Vorfeld der Releases hat Apple nun auch detaillierte Listen aller neuen Features von iOS 17, iPadOS und macOS Sonoma präsentiert. Die Listen stehen als PDFs auf der Apple-Website zur Verfügung.

iOS 17: Standby, NameDrop und Offline-Karten

Eine wichtige neue Funktion von iOS 17 ist Standby, eine neue Vollbildansicht, die Informationen auf einen Blick zeigt, wenn das iPhone auf der Seite liegt und geladen wird. Die anpassbare Oberfläche kann eine Uhr in verschiedenen Stilen, einen Kalender, Lieblingsfotos, die Wettervorhersage, Steuerelemente für die Musikwiedergabe, Widgets und mehr anzeigen.

Zu den weiteren neuen Funktionen von iOS 17 gehören Kontaktposter, NameDrop, Live Voicemail, Check In, die Möglichkeit, Apple Maps für die Offline-Nutzung herunterzuladen und vieles mehr. Das 300 KB große PDF mit allen Features von iOS 17 gibt es in englischer Sprache auf der Apple-Website.

iPadOS 17: Health-App und Widgets auf dem Sperrbildschirm

iPadOS 17 hat viele der gleichen Funktionen wie iOS 17 und bietet zusätzlich Widgets auf dem Sperrbildschirm, Unterstützung für Live-Aktivitäten, eine Health-App für das iPad und mehr. Das knapp 370 KB große PDF mit allen Features von iPadOS 17 steht ebenfalls in englischer Sprache auf der Apple-Website zum Download bereit.

macOS Sonoma: Interaktive Widgets und neuer Spielemodus

macOS Sonoma bietet eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen für den Mac, darunter interaktive Widgets auf dem Desktop, Apple TV-ähnliche Bildschirmschoner aus der Luft, Verbesserungen für Apps wie Messages und Safari, einen neuen Spielemodus, der die CPU- und GPU-Leistung für Spiele priorisiert und weiteres. Auf der Apple-Website steht ab sofort das 300 KB große englischsprachige PDF mit allen Funktionen von macOS Sonoma zur Verfügung.