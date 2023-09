iPhone 15: Kein Fast-Charging und Qi weiter mit nur 7,5 Watt

Wenn wir zukünftig unser neues iPhone 15 oder iPhone 15 Pro aufladen, dann ist weiterhin Geduld gefragt. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es nicht danach aus, als hätte Apple eine Fast-Charging-Option in die neue iPhone-Generation eingebaut.

So ist in den Produktinformationen zwar die Rede vom „schnellen Aufladen“, die von Apple gelieferten Details dazu sind aber ziemlich ernüchternd: „Bis zu 50 Prozent in 35 Minuten mit 20 Watt Netzteil oder höher.“

Anker verspricht höhere Geschwindigkeiten

Noch ist nicht alle Hoffnung verloren, es könnte durchaus sein, dass Apple mit einem 35 Watt Ladegerät doch ein schnelleres Aufladen erlaubt. Ob das vielleicht doch der Fall ist, werden erst die Praxis-Tests zeigen.

Hoffnungsvoll gibt man sich jedenfalls bei Anker, dort kündigt man heute in einer Pressemitteilung rund um neue Gadgets an: „Mit dreifacher Ladegeschwindigkeit schraubt es den neuen iPhone-Akku in nur 25 Minuten auf 50 Prozent.“

Eine interessante Entdeckung ist im Bezug auf die Lebensdauer der Batterie im Code des iOS 17 Release Candidates gemacht worden. Apple hat eine Funktion entwickelt, mit der man den maximalen Ladestand des iPhones begrenzen kann.

Neuer Qi-Standard wird nur halb unterstützt

Die Zubehör-Industrie setzt große Hoffnungen in den neuen Qi2-Standard, der auf MagSafe aufbaut und „drahtlose“ Ladegeschwindigkeiten von bis zu 15 Watt mit einem Magnetring kombiniert. Entsprechende Qi2-Ladegeräte würden also quasi eine MagSafe-Funktion für Android-Smartphones anbieten, sofern dort die entsprechende Hardware verbaut ist.

Die iPhone-15-Familie bietet wenig überraschend eine Unterstützung für die neuen Qi2-Standard, so wirklich mitmachen will Apple aber wohl doch nicht. Laut den technischen Spezifikationen unterstützen die iPhones bei Qi2 weiterhin nur langsame 7,5 Watt. Die vollen 15 Watt Leistung gibt es nur in Verbindung mit MagSafe-Zubehör.