iPhone 12: Silikon Case mit MagSafe in drei neuen Farben verfügbar

Das Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max ist ab sofort in drei neuen Farben verfügbar: Leuchtorange, Wolkenblau und Sonnenblume. Die Cases kosten weiterhin 55 Euro und können ab sofort geordert werden.

Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 12 mini (Apple Store-Link)

Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 12 / Pro (Apple Store-Link)

Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 12 Pro Max (Apple Store-Link)

Am iPhone 12 mini haben wir seit Anfang an ein Silikon Case mit MagSafe im Einsatz und sind damit zufrieden. Die Buttons lassen sich weiterhin gut drücken, auch der Stummschalter ist gut erreichbar. Das Silikon fühlt sich nicht zu rutschig und nicht zu stumpf an. Da die Hülle an den Ränder leicht erhöht ist, liegt das Display nie direkt auf – gleiches gilt für das Kamera-Modul und die Linsen. Mit MagSafe kann man passendes Zubehör anbringen.

55 Euro sind für eine simple Silikon Hülle immer noch viel Geld, die Qualität von Apple ist aber echt gut.