iPhone 15 Pro: Ein Leichtgewicht und ein Handschmeichler

Heute möchte ich mal abseits von technischen Daten, Kameras, Akkulaufzeit und Co über meine Erfahrungen mit dem iPhone 15 Pro berichten. Denn eines geht oftmals unter: Das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind deutlich leichter geworden und sind viel angenehmer zu halten.

Durch das Redesign mit einem Titan-Gehäuse konnte das Gewicht der Pro-Modelle reduziert werden. Das iPhone 15 Pro ist etwa 9 Prozent leichter und wiegt nur noch 187 Gramm statt 206 Gramm. Das iPhone 15 Pro Max ist rund 8 Prozent leichter geworden und wiegt 211 Gramm, das iPhone 14 Pro Max hat noch 240 Gramm auf die Waage gebracht.

Zahlen auf Papier sind aber nicht immer ausschlaggebend. Apple selbst hat wissen lassen, dass der Gewichtsunterschied zwischen den Pro-iPhones sofort spürbar sei, „sobald Sie eines in die Hand nehmen“. Und das ist nicht nur reines Marketing, in der Praxis fällt das sofort auf. Das reduzierte Gewicht und die bessere Gewichtsverteilung in den Pro-iPhones ist sofort spürbar. Hält man beide Geräte in den Händen, merkt man den Unterschied noch krasser.

iPhone 15 Pro Max ist besonders groß

Vor allem das große iPhone 15 Pro Max kommt einem schon fast als Leichtgewicht vor. Nutzt man das iPhone lange am Stück, zum Beispiel beim Zocken oder beim nicht endenden Social Media Konsum, fällt das Gewicht nicht mehr so auf und eure Arme werden nicht so schnell schlapp. Wer das iPhone im Bett liegend bedient, wird sicherlich wissen, dass der Arm irgendwann einschläft, wenn er die ganze Zeit aufrecht gehalten wird. Das kann das leichtere iPhone 15 Pro auch nicht verhindern, allerdings muss man so nicht mehr ein so schweres iPhone halten.

Das Gewicht selbst kann man natürlich erhöhen, wenn man eine Hülle nutzt. Hier muss man selbst entscheiden, ob man das iPhone nackt anfassen möchte und bei Stürzen eventuelle Schäden mit einkalkuliert oder ob man die Haptik und Leichtigkeit des Geräts durch den Einsatz einer Schutzhülle aufgibt, so aber auch das teure Smartphone besser schützt.

Abgerundete Ecken im iPhone 15 und 15 Pro

Während man beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf einen Titanrahmen und ein leichteres Gewicht verzichten muss, kommt hier wie bei den Pro-Modellen abgerundete Kanten zum Einsatz. Im direkten Vergleich zu den Vorgängern sind die iPhone 15-Modelle echte Handschmeichler.

Das iPhone liegt viel sanfter in der Hand, ohne die tolle Haptik des Geräts zu verlieren. Die Vorgänger waren deutlich kantiger, fährt man jetzt mit dem Daumen über die abgerundete Kante, lassen sich Swipe-Gesten deutlich flüssiger ausführen.

Die Kombination aus einem leichteren Gewicht und den abgerundeten Kanten macht das iPhone einfach sexy und attraktiv – man möchte es immer gerne anfassen. Und genau das macht man täglich, stündlich oder gar minütlich – häufig sogar zu oft. Abseits der großen Neuerungen wie USB-C und einer verbesserten Kamera, finde ich das Gewicht und das rundere Design ebenfalls ausschlaggebend, um sich für ein neues Modell zu entscheiden.

Wie seht ihr das? Wie gefällt euch das erneuerte Design und das leichtere Gewicht? Ich bin auf eure Rückmeldungen gespannt.