Ultra dünne iPhone-Schutzhülle von Torras ausprobiert

Auch wenn die iPhones in den letzten Jahren wirklich sehr stabil geworden sind und sich nackt einfach nur fantastisch anfühlen, kommt bei mir am Ende des Tages doch eine Schutzhülle zum Einsatz. Heute möchte ich euch meinen aktuellen Favoriten vorstellen – vielleicht ist er ja auch etwas für euch.

Zum Launch der neuen iPhone-Modelle hat uns Torras für Video-Produktionen auf Instagram und TikTok bereits einige Schutzhüllen zugesendet, klickt euch zudem gerne in unsere Blog-Vorstellung. Unabhängig davon habe ich auf Amazon nach einer extra dünnen Schutzhülle gesucht und bin dabei tatsächlich über ein Modell von Torras gestolpert. Um mir große Umwege zu ersparen, habe ich die Schutzhülle für 23,99 Euro (Amazon-Link) direkt selbst bestellt.

Optisch ist die Schutzhülle, die in den Farben Blau, Grau und Schwarz verfügbar ist, sicherlich kein Highlight. Sie ist ziemlich einfach und schlicht gestaltet. Ich habe mich für die graue Variante entschieden, die ihr dementsprechend auch hier auf den Fotos sehen könnt.

Torras Schutzhülle ist nur 20 Gramm schwer und 0,7 Millimeter dick

Das Highlight der Schutzhülle dürfte neben dem minimalen Gewicht von 20 Gramm vor allem die Dicke sein – oder besser gesagt die „Dünne“. An den Seiten und der Rückseite ist die Schutzhülle von Torras nur 0,07 Zentimeter dick, also weniger als einen Millimeter. Unterm Strich ist mein iPhone 15 Pro mit Schutzhülle damit genau so schwer und nur geringfügig dicker als mein iPhone 14 Pro ohne Schutzhülle.

Für Kamera und auch Display gibt es trotzdem ein wenig Schutz – an den Rändern und rund um die Kamera ist die Schutzhülle von Torras etwas dicker gestaltet. Wobei man auch ganz klar sagen muss: Das ist jetzt nicht unbedingt ein Adventure-Case, das Stürze aus großen Höhen abfedert. Viel mehr ist es ein Schutz vor Kratzern, die sich bei Stürzen aus Hosentaschen-Höhe dann doch schon ganz gerne im Rahmen verewigen würden.

Beeindruckende MagSafe-Anziehung

Eine Sache hat mich bei der Hülle tatsächlich sehr beeindruckt: Die MagSafe-Kraft. Torras hat trotz der geringen Dicke einen Magneten verbaut, der wirklich extrem stark haftet. Hier haben sogar die deutlich dickeren MagSafe-Hüllen von Apple selbst das Nachsehen.

Falls ihr auf der Suche nach einer besonders schlanken Hülle für euer neues iPhone seid, dieses Modell von Torras bekommt meinen Segen. Unten in der Box habe ich euch die Variante für das iPhone 15 Pro verlinkt, ihr könnt das Case aber auch für das iPhone 15 oder iPhone 15 Pro Max kaufen, lediglich für das iPhone 15 Plus konnte ich keinen Treffer auf Amazon finden.