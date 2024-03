iPhone 17: Kommt ein Anti-Reflexions-Display?

Ein neues Gerücht, das auf dem chinesischen Microblogging-Dienst Weibo kursiert, besagt, dass Apple mehrere Milliarden in eine neue Beschichtungstechnologie für zukünftige iPhone-Displays investiert hat. Diese Technologie würde angeblich dafür sorgen, dass zukünftige iPhone-Displays „kratzfester“ werden und außerdem mit einer neue Antireflexionsschicht ausgestattet sein würden. Allerdings sollen die neuen Displays erst im iPhone 17 verbaut werden.

Verbreitet hat das Gerücht der Account „Instant Digital“, der bisher eine solide Trefferquote in Bezug auf die Richtigkeit seiner Vorhersagen nachweisen kann. Apple habe angeblich ein Gerät entwickelt, das künftige iPhone-Displays mit einer „superharten“ Antireflexionsschicht beschichten kann, die die Displays eben auch resistenter gegenüber Kratzern macht als das bei aktuellen iPhone-Displays der Fall ist. Seit dem Launch des iPhone 12 im Jahr 2020 sind iPhone-Displays mit dem von Apple als Ceramic Shield bezeichneten Material ausgestattet.

Die neue Technologie wurde dem Weibo-Gerücht zufolge erst kürzlich an Apples Partner in China übergeben, sodass es unwahrscheinlich scheint, dass bereits das kommende iPhone 16 von der neuen Display-Beschichtung profitieren können wird. Vermutet wird, dass die Neuerung erst für das iPhone 17 greift.

Das vollständige Gerücht (aus dem Chinesischen übersetzt):

Apple gab Milliarden für Beschichtungsanlagen in Japan aus, die nun an die chinesische Lieferkette übergeben wurden, aber die iPhone 16-Serie kann nicht mithalten. Das äußere Glas der iPhone 17-Serie wird mit einer superharten Antireflexionsschicht versehen sein. Man kann sagen, dass die iPhone 17-Serie kratzfester sein wird, als man denkt.

Die Konkurrenz hat schon auf Gorilla Glass Armor umgestellt

Bei der Konkurrenz setzt man schon seit diesem Jahr auf eine neue Display-Technologie. So ist im aktuellen Samsung Galaxy S24 Ultra bereits das sogenannte Gorilla Glass Armor verbaut, das die Reflexion um 75 Prozent reduzieren soll und zusätzlich Schutz vor Kratzern und anderen Schäden bietet.

Da Gorilla Glass Armor von Apples Partner Corning entwickelt wurde, der auch am Ceramic Shield mitgearbeitet hat, gilt es als wahrscheinlich, dass eine ähnliche Technologie auch in künftigen iPhones zu finden sein wird. Ob das noch in diesem oder erst im nächsten Jahr der Fall ist, ist noch nicht mit Sicherheit zu sagen.

Foto: concept_central/X