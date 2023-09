iPhone SE 4 mit Action Button, USB-C und Face ID?

Wer ein einfaches iPhone-Erlebnis sucht, ist beim iPhone SE an der richtigen Adresse. Dieses Modell lässt zwar die neusten Technologien aus, ist aber halt ein iPhone. Nachdem das iPhone SE 3 im Jahr 2022 vorgestellt wurde und weitestgehend auf dem iPhone 8 basiert, soll das iPhone SE 4 ein riesiges Update werden.

Laut Informationen von MacRumors soll das iPhone SE 4 auf dem iPhone 14 aufbauen und sogar einige Komponenten übernehmen. Überraschend kommt die Aussage, dass das iPhone den Action Button aus dem neuen iPhone 15 Pro übernehmen soll. USB-C ist hingegen keine große Überraschung, einen anderen Anschluss wird Apple bei neuen Geräten nicht mehr verbauen. Weitere, größere Änderungen werden am Gehäuse und Design nicht erwartet, die gebogenen Kanten vom iPhone 15 wird es hier aber nicht geben.

Im Vergleich zum iPhone 14 soll das iPhone SE 4 auf der Rückseite nur über eine einzige Hauptkamera verfügen. Apple testet verschiedene Designs, unter anderem ein längliches Design, in dem die Kamera und der Blitz zusammen untergebracht sind sowie ein Design, bei dem nur die Linse sich vom Gehäuse abhebt. Auch die Kamera selbst könnte ein großes Upgrade erhalten und auf die neue 48 Megapixel Kamera umstellen. Die Front wird aus einem vollflächigen OLED-Panel bestehen, der Home Button wird demnach beerdigt. Das iPhone SE 4 soll Face ID zur Authentifizierung integrieren.

Ganz so neu sind die Informationen von MacRumors nicht. Schon vor ein paar Monaten hatte der Apple-Leaker „Unknownz21“ genau von den gleichen Änderungen berichtet. Das spricht dafür, dass an den Gerüchte was dran ist, wenn mehrere Quellen die gleichen Informationen teilen.

Bis zur Veröffentlichung müssen wir uns aber noch gedulden: Das neue iPhone SE 4 soll erst 2025 auf den Markt kommen. Bis dahin können sich Apples Pläne ändern, daher sind die geteilten Gerüchte immer mit etwas Vorsicht zu genießen.

Fotos: Jon Prosser, Ian Zelbo.