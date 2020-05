iPhone SE: Wir testen das Einsteiger-Smartphone & empfehlen einen Tarif

Als ich am Wochenende bei meinen Eltern war und ihnen bei der Einrichtung eines neuen MacBooks geholfen habe, bin ich zum Schluss gekommen: Sie wären die perfekten Kandidaten für das neue iPhone SE. Mindestens das iPhone 5 meiner Stiefmutter dürfte irgendwann mal in Rente geschickt werden.

Wie sich das iPhone SE im Alltag schlägt, werden im Laufes des aktuellen Monats auch für euch herausfinden. Wir haben uns das neue Einsteiger-Smartphone von Apple besorgt und werden in den kommenden Wochen mal herausfinden, wie sich das Gerät mit seinem schnellen A13 Prozessor im Alltag schlägt. Die bisherigen Eindrücke der ersten Tester waren ja schon sehr positiv.

So schreibt beispielsweise der Stern in seinem Test: „Wer auf der Suche nach einem neuen iPhone zu einem moderaten Preis ist, wem egal ist, ob er das Telefon mit dem Gesicht oder dem Finger entsperrt, und wen das in die Jahre gekommene Design nicht stört, der kann bedenkenlos zugreifen. Denn die wichtigen Funktionen der aktuellen Geräte sind an Bord, darunter kabelloses Laden, diverse Bildverbesserungs-Technologien und ein moderner Prozessor. Das Gesamtpaket kann sich angesichts des Preises sehen lassen.“

Telekom-Tarif mit 18 GB Daten-Volumen und dem neuen iPhone SE

Falls ihr zusätzlich zum neuen iPhone SE noch auf der Suche nach einem neuen Mobilfunk-Vertrag seid, lohnt sich aktuell übrigens ein Abstecher zu Mobilcom-Debitel. Die Hamburger haben aktuell ein passendes Kombi-Angebot rund um das iPhone SE auf Lager. Das hier sind die Details des Tarifs:

8 GB LTE Internet-Flat mit 10 GB Daten-Upgrade

insgesamt 18 GB Inklusive-Volumen pro Monat

Telefon & SMS-Flat

EU-Roaming

25 Euro Zubehör-Gutschein (49,99 Euro Mindestbestellwert)

39,99 Euro Anschlusspreis

Rufnummer kostenlos mitnehmen

24 Monate Laufzeit

alle Details zum Tarif auf der Angebots-Seite

Unterwegs seid ihr im Netz der Deutschen Telekom und könnt dort auch LTE nutzen, die Download-Geschwindigkeit ist aber auf 21,6 Mbit/s beschränkt. Es geht theoretisch schneller, ein normaler Nutzer wird auf seinem iPhone SE mit dieser Geschwindigkeit aber absolut auskommen. In Deutschland gibt es noch genügend Internet-Anschlüsse, an denen man langsamer surft.

Pro Monat kostet der Tarif 36,99 Euro, die Zuzahlung für das iPhone SE mit 64 GB Speicherplatz kostet 1 Euro, für 128 GB und 256 GB werden die Aufschläge fällig, die man auch bei Apple direkt bezahlen würde. Ohne Smartphone kostet der Tarif übrigens 24,99 Euro. Das heißt um Umkehrschluss: Für 12 Euro im Monat oder umgerechnet 288 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit bekommt man das iPhone SE im Wert von 479 Euro dazu.