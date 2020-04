iPhone SE: Die ersten Reviews der zweiten Generation sind da

Ab dem 24. April wird das seit letzter Woche bestellbare iPhone SE der zweiten Generation offiziell ausgeliefert, die ersten Eindrücke und Testberichte gibt es schon heute. Wir wollen euch auf den neusten Stand bringen und haben die wichtigsten Berichte der großen Medien sowie einige sehenswerte YouTube-Videos für euch gesammelt.

Bild.de: „Für wen lohnt sich der Kauf? Das iPhone SE ist derzeit die erste Wahl, wenn man ein kompaktes Smartphone mit einem Bildschirm unter 5 Zoll Diagonale sucht. Apple-Kunden, die ein iPhone 7 oder ein noch älteres Modell gegen das SE eintauschen, machen einen großen Leistungssprung. Der Schritt vom iPhone 8 zum neuen SE bringt ebenfalls Verbesserungen, ist aber nicht ganz so gravierend.“ (zum Artikel)

Stern.de: „Wer auf der Suche nach einem neuen iPhone zu einem moderaten Preis ist, wem egal ist, ob er das Telefon mit dem Gesicht oder dem Finger entsperrt, und wen das in die Jahre gekommene Design nicht stört, der kann bedenkenlos zugreifen. Denn die wichtigen Funktionen der aktuellen Geräte sind an Bord, darunter kabelloses Laden, diverse Bildverbesserungs-Technologien und ein moderner Prozessor. Das Gesamtpaket kann sich angesichts des Preises sehen lassen.“ (zum Artikel)

The Verge: Aber bevor Sie dem Pixel 3A oder dem kommenden Pixel 4A eine Krone aufsetzen, möchte ich Sie auf die Videofähigkeiten des iPhone SE hinweisen. Es liegt absolut über seiner Gewichtsklasse, sowohl optisch als auch mit Software stabilisiert, erweitertem Dynamikbereich und der Option, bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde zu erreichen. Wenn Sie eine bessere Videoleistung aus einem Telefon herausholen können, das weniger als 500 Dollar kostet, würde ich es gerne sehen. (zum Artikel)

TechCrunch: In einer Zeit schwerer Marktzerrüttung, in der große Verbraucherkäufe in den Hintergrund treten können, hat Apple das iPhone SE zeitlich perfekt auf einen echten Bedarf abgestimmt. Die Preisschwelle ist niedrig, und die Kunden wissen, dass sie mit diesem Kauf 2-5 Jahre lang zufrieden sein werden, mit voller Unterstützung von Apples Software-Support und einer weitaus besseren Erfolgsbilanz im Bereich Sicherheit und Datenschutz als der Rest der Branche. (zum Artikel)

Video-Berichte rund um das neue iPhone SE