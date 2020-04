Sky – Children of the Light: Neue „Saison der Verzauberung“ mit zusätzlichen Inhalten

Die Entwickler von thatgamecompany dürfte vielen von euch bekannt sein: Ihre Spiele Journey und Flowers sorgten seinerzeit für viel Begeisterung unter den Gamern. Auch ich kann euch Journey wärmstens ans Herz legen. Mit Sky – Children of the Light (App Store-Link) gibt es seit einiger Zeit ein weiteres tolles Abenteuer aus der Feder von thatgamecompany, das erstmals auf der iPhone X-Keynote von Apple vorgestellt wurde. Im vergangenen Jahr wurde der Titel sogar als iPhone-Spiel des Jahres 2019 ausgezeichnet, auch im App Store gibt es bisher sehr gute 4,8 von 5 Sternen von den Nutzern.

Der Download von Sky – Children of the Light ist grundsätzlich kostenlos und finanziert sich über In-App-Käufe für die Inhalte des Spiels, die einzeln oder auch in Paketen erworben werden können. Die Installation ist bei etwa 944 MB an freiem Speicherplatz sowie unter iOS 9.0 oder neuer möglich. Auch eine deutsche Lokalisierung steht für das Spiel zur Verfügung.

Kürzlich haben die Macher von thatgamecompany ihrem beliebten Spiel ein weiteres größeres Update spendiert, das die Anwendung nun auf Version 0.9.1 anhebt und damit auch gleichzeitig die neue „Saison der Verzauberung“, die mittlerweile fünfte Saison, einläutet. Darin inbegriffen ist ein komplett neues Abenteuer, das in diesem Fall im Goldenen Ödland spielt und jede Menge Überraschungen bereit hält. So heißt es auf der Website:

„Diese Saison dreht sich um eine Gruppe mysteriöser Geister aus einem trostlosen Land, die im Goldenen Ödland abgestürzt sind und deine Hilfe benötigen. Dieser Patch bringt viele neue Gegenstände zum Sammeln, neue saisonale Geister zum Freundschaften und ein atemberaubendes neues Gebiet im Goldenen Ödland zum Erkunden.“

Wichtig zu wissen zum Freischalten der neuen Enchantment-Saison: Spieler müssen das Goldene Ödland besuchen und die erste Zwischensequenz erleben, die zum Gebiet des zerbrochenen Tempels führt, bevor sie berechtigt sind, Inhalte der Saison der Verzauberung freizuschalten. Mit der neuen Saison gibt es auch neue Gegenstände zum Freischalten, darunter sechs neue Frisuren, vier neue Capes und ebenso viele neue Masken, zwei Geschenke und ein neues Notenblatt.

Neuer Quest und Earth Day-Event

Weiterhin gibt es eine neue Quest-Art, bei der man verschiedene Lichttypen suchen und sie zum Geist im Goldenen Ödland bringen muss. Wenn die Saison voranschreitet, werden diese Quests zur täglichen Questauswahl hinzugefügt werden. Erledigt man die Missionen zum ersten Mal, bekommt man ein Herz als Belohnung.

Auch ein besonderes Event wird in Sky – Children of the Light stattfinden: Zwischen dem 20. und 27. April 2020 feiert das Team den Earth Day. Die Entwickler haben sich zu diesem Zweck mit One Tree Planted zusammengetan und werden einen Baum für jedes verkaufte „Days of Nature“-Pack im Spiel pflanzen. Das Days of Nature-Gedenk-Cape darf der Spieler auch danach behalten. Alle Änderungen zur neuen Saison von Sky – Children of the Light finden sich auf der Support-Seite von thatgamecompany, weitere Infos gibt es auch im unten eingebundenen YouTube-Video.