Datenspende-App vom RKI: Chaos Computer Club äußert harsche Kritik

Vor etwa zwei Wochen hat das deutsche Robert-Koch-Institut mit der Datenspende-App (App Store-Link) für iOS und Android eine Anwendung veröffentlicht, die mit Hilfe von teilnehmenden Bürgern genauere Analysen zur Verbreitung des neuartigen Coronavirus ermöglichen soll. Mit der App soll die Epidemiologie vorangetrieben werden, um mehr über die Verbreitung und Häufigkeit des Coronavirus von der Bevölkerung zu erfahren.

Die Datenspende-App übermittelt dabei pseudonymisierte Daten an das RKI (Robert-Koch-Institut), darunter die eigene Aktivität, die Herzfrequenz und das Schlafverhalten. Dazu ist zwingend eine Smartwatch oder ein Fitnesstracker zur Erhebung der Daten notwendig. Unterstützt werden derzeit alle über Apple Health oder Google Fit verbundenen Geräte sowie Wearables von Fitbit, Polar, Garmin und Withings/Nokia. „Das Robert-Koch-Institut kann Infektionen damit tagesaktuell abschätzen und vorhersagen“, heißt es im App Store. Laut Angaben des RKI ist die Nutzung „100% sicher, 100% pseudonym, 100% unerkannt“, auch eine Registrierung wird nicht verlangt. Der Fragebogen kann binnen weniger Minuten erledigt werden, weitere Angaben zu Symptomen sind freiwillig.

Nun hat sich auch der Chaos Computer Club (CCC) nach eingehender Prüfung zur Datenspende-App geäußert – und fällt kein positives Urteil für die Anwendung des RKI. Wenige Tage nach Veröffentlichung wies die App schon Zahlen von über 400.000 Nutzern (laut CCC-Website), die die Datenspende-App geladen und ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, auf.

Zu späte Pseudonymisierung der Daten

Schon bei einer oberflächigen Prüfung der Datenspende-App habe man einige Schwachstellen gefunden, „die sowohl den Datenschutz als auch die Sicherheit und Rechtskonformität in der App infrage stellen“, so das Magazin t3n. Einer der vier großen Kritikpunkte des CCC: Die App des RKI pseudonymisiert die Daten, die sie aus Fitnesstrackern und Smartwatches zur Verfügung gestellt bekommt, zu spät – und holt sich diese zudem in vielen Fällen direkt von den Servern der Fitnesstracker. So entstehen zusätzliche Sicherheitslücken und datenschutzrechtliche Bedenken.

„Cloudanbindung: Das RKI holt sich die Daten der meisten Nutzer wider Erwarten nicht vom Smartphone, sondern direkt von den Anbietern der Fitnesstracker – und hat über einen Zugangscode potentiell Zugriff sowohl auf Klarnamen der Spender als auch deren Fitnessdaten vor Beginn der Spende. Bei einer einfachen Deinstallation der App bleibt dieser Zugriff auch weiterhin bestehen. Mangelhafte Pseudonymisierung: Entgegen der Darstellungen werden die hochsensiblen Gesundheitsdaten der meisten Nutzer nicht schon auf dem Smartphone pseudonymisiert, sondern vollständig und teils mitsamt Klarnamen der Datenspender abgerufen. Eine Pseudonymisierung findet erst auf Seiten des RKI statt und kann durch die Nutzer nicht kontrolliert oder verifiziert werden.“

So teilt der CCC auf der eigenen Website hinsichtlich dieser Problematik mit. Die durchgängige Pseudonymisierung sei lediglich bei einer Nutzung von Apple Health auf dem iPhone gewährleistet, da dann die Daten direkt vom Apple-Server, und nicht vom Anbieter des Fitnesstrackers zum RKI übertragen würden. Bedingt durch die ansonsten notwendige Angabe der Zugangsdaten für den Fitnesstracker-Dienst entstehen so zudem Möglichkeiten von Man-in-the-Middle-Attacken, bei denen die Zugangsdaten mitgelesen werden könnten.

Die Experten des CCC zweifeln darüber hinaus auch eine Konformität mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) an. „Sie sehen in dem innerhalb der App zu durchlaufenden Einwilligungsverfahren keine der DSGVO entsprechende und damit wirksame Einwilligung in die Informationsverarbeitung“, so t3n. „Auf dieser Basis dürfe die App im Grunde nicht betrieben werden.“ Das RKI weiß im Grunde genommen nicht, wer die Daten spendet und ob es den Nutzer überhaupt gibt – sogar Manipulationen wären so möglich. Wenn die Identität des Nutzers nicht klar ist, kann dieser sein Betroffenenrecht nicht ausüben. Die CCC-Experten fordern daher, sofortige Korrekturen an der App vorzunehmen, da die Risiken hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit und Rechtskonformität „auf Dauer nicht tragbar“ seien. Die gesamte Blackbox-Sicherheitsbetrachung der Corona-Datenspende-App findet sich als PDF hier.