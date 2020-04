fraenk: Neuer D1-Tarif mit 4 GB LTE, Telefon- und SMS-Flat für 10 Euro/Monat

Die Deutsche Telekom bringt Schwung in den Dschungel der Mobilfunk-Tarife: Mit dem neuen mobilen Tarif fraenk will man vor allem preisbewussten und datenaffinen Nutzern entgegen kommen, die auf umfangreiche Dienstleistungen und viel Vertrags-Schnickschnack verzichten können. fraenk lässt sich ab sofort über eine eigens eingerichtete Anwendung für iOS (App Store-Link) und Android buchen, der Versand der SIM-Karte erfolgt dann nach wenigen Tagen per Post. Die Eckdaten:

D1-Netz der Deutschen Telekom

4 GB LTE (bis max. 25 Mbit/s im Download, max. 5 Mbit/s im Upload)

Allnet-Telefonie

SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Voice over LTE und WiFi Calling möglich

2 GB Datenpaket für 5 Euro nachbuchbar, bis zu 10 Mal im Monat

Zahlung per PayPal

10 Euro/Monat, Abbuchung vom PayPal-Konto

Kein Bereitstellungspreis

Service per Chat über App oder Website

Beachten sollte man bei diesem neuen und für das D1-Netz wirklich günstigen Mobilfunktarif, dass die Bestellung und Verwaltung rein digital über die fraenk-App erfolgt. In Telekom-Shops wird es den fraenk-Tarif nicht geben. In der App lässt sich das noch verbleibende Datenvolumen für den Monat einsehen und kleinere Anpassungen vornehmen. Auch der Service erfolgt nur über den Chat in der App oder auf der Website von fraenk.

Rufnummern-Mitnahme bisher noch nicht möglich

Auch mit einigen Einschränkungen hat man zu leben: So ist es bei fraenk nicht möglich, eine eSIM zu nutzen oder eine Multi-SIM zur Verwendung auf mehreren Geräten zu bestellen. Auch Sonderrufnummern, Premium-SMS oder der MMS-Versand sind nicht möglich, ebenso nicht Anrufe und SMS ins Ausland. Eine Rufnummern-Mitnahme zu fraenk ist bisher noch nicht möglich, soll aber laut Information auf der Website schon bald realisiert werden.

Im direkten Vergleich mit Mobilfunktarifen der Telekom zahlt man für den kleinsten Tarif MagentaMobil S mit 6 GB LTE und Telefon-/SMS-Flat satte 39,95 Euro bei 24-monatiger Laufzeit, bekommt dort aber auch einige Extra-Services geboten. Bei der Telekom-Tochter Congstar zahlt man für 3 GB LTE (bis 25 Mbit/s) sowie Telefon- und SMS-Flat im Congstar Fair Flat-Tarif monatlich 17,50 Euro bei monatlicher Kündigungsfrist. Die D1-Discounter-Tarife, beispielsweise von ja!Mobil und Penny Mobil, verlangen 12,99 Euro für 5 GB LTE (bis 25 Mbit/s), Telefon- und SMS-Flat, setzen gleichzeitig aber auch auf ein Prepaid-Modell, bei dem vom Nutzer selbst aufgeladen werden muss.

fraenk wird als Marke von der Telekom Deutschland GmbH geführt, realisiert wird der Dienst durch die Congstar GmbH. Weitere Infos finden sich auf der Website von fraenk und im abschließend eingebundenen YouTube-Video.

Ist der Mobilfunktarif für euch interessant? Oder habt ihr einen vergleichbaren Tarif im D1-Netz der Telekom gefunden, der noch mehr fürs Geld bietet? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.