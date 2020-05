Echoes of Aeons: Neues Premium-Rollenspiel landet im deutschen App Store

Im App Store setzen viele Spiele-Entwickler zunehmend auf In-App-Käufe und Abonnements, wenn es um die Finanzierung ihrer Titel geht. Aber auch erfreuliche Ausnahmen beschert uns der App Store immer wieder. Eine davon ist das neue Rollenspiel Echoes of Aeons (App Store-Link), das vor wenigen Tagen zum Preis von 5,49 Euro im deutschen App Store aufgeschlagen hat. Das englischsprachige Spiel wurde von Alchimia Studios entwickelt und von den bekannten Publishern Crescent Moon veröffentlicht. Für die Installation benötigt es neben 3 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 12.1 oder neuer auf dem Gerät.

Echoes of Aeons wird insgesamt als „retro-modernes, handgezeichnetes und animiertes, storybasiertes 2D-Action-Rollenspiel“ von den Publishern beschrieben. Selbige berichten auch, dass das RPG mehr als acht Jahre an Entwicklungszeit benötigt hat. Dieser Aufwand hat sich gelohnt: Echoes of Aeons of verfügt nun über eine ungefähre Spieldauer von mehr als 15 Stunden und erzählt eine epische Story „von zwei Seelen, die durch das Schicksal miteinander verbunden sind, während sie das Schicksal in einer epischen Geschichte von Zeit und Raum, Liebe, Lachen, der menschlichen Existenz […] herausfordern.“ So berichten die Publisher in einer Nachricht an uns.

Im Spiel agiert man als Rinelesca „Rin“ Stellaris, der Thronfolgerin von Lusec, die, nachdem sie Jahrhunderte des Friedens in ihrer Heimat gefeiert hat, nun mit einem drohenden Krieg konfrontiert wird. Während die Spannungen zunehmen, macht sich Rin selbst auf den Weg, um die Ursache des Geschehens in Terra herauszufinden. Als sie sich der Wahrheit nähert, wird das, was sie für Mythos hielt, langsam Wirklichkeit. An Rins Seite steht Eldric Estellion, ein junger Mann und Waise, zudem einer der Nachkommen eines sagenumwobenen Volkes, geboren aus sterblichem und äonischem Blut.

Tech Tree-System für Upgrades und Rabatte

Das Gameplay setzt Rollenspiel-typisch auf die Erkundung fremder Umgebungen, dem Auffinden und Verwenden von Gegenständen, sowie immer wieder eingestreuten Echtzeit-Kampfszenen, in denen der jeweilige Charakter für taktische Vorteile gewechselt werden kann. „Erstelle deine eigenen einzigartigen Combos, die die Äonischen Künste nutzen, um magische Schwerter oder Incanta-Pfeile in beliebiger Reihenfolge zu beschwören“, erklären die Macher dazu. „Nutze das Tech Tree-System, um spezielle Upgrades für deine Charaktere freizuschalten, wie Rabatte in Geschäften, Erhöhen von Statistiken, einzigartige passive Fähigkeiten und vieles mehr.“

Die ersten Eindrücke von Echoes of Aeons auf unseren Geräten sehen sehr vielversprechend aus: Detailreiche, gestochen scharfe und selbstgezeichnete Grafiken und ein toller Soundtrack mit mehr als 50 eigens für das RPG komponierten Songs. Bedenkt allerdings, dass Echoes of Aeons bisher nur in englischer Sprache verfügbar ist. Um das textlastige Abenteuer komplett verfolgen zu können, sind durchaus fortgeschrittene Fremdsprachenkenntnisse notwendig. Weitere Eindrücke liefert euch abschließend der YouTube-Trailer zur Neuerscheinung.