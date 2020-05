Lightline-Kollektion von Feuerwear startet um 8:00 Uhr

Es gibt einen Tag im Jahr, an dem der Online-Shop von Feuerwear überlastet ist und es quasi zum Glücksspiel wird, das gewünschte Unikat in den Warenkorb zu legen und dann auch noch zu bestellen. Die Chancen stehen hoch, das auch heute mal wieder so ein Tag ist, denn der Verkauf der Lightline-Kollektion steht an.

Neongelber Feuerwehrschlauch – ein echter Hingucker. Die Schläuche in der grellen Warnfarbe sind noch nicht lange im Einsatz, entsprechend selten tauchen ausgemusterte neongelbe Feuerwehrschläuche bei uns auf. Wir sammeln diese Schätze separat und fertigen dann einmal im Jahr Feuerwear-Unikate in neongelb: die legendäre Lightline-Sonderedition!

die Lightline-Kollektion im Online-Shop von Feuerwear entdecken

Im Online-Shop von Feuerwear ist die Sonderseite rund um die Kollektion bereits mit allen notwendigen Informationen und Produkten gefüllt. Los geht es mit einem Schlüsselanhänger für 19 Euro bis hin zu einem großen Messenger-Bag für 263 Euro.

Wichtig zu wissen: Der Verkaufsstart findet um 8:00 Uhr statt. Solltet ihr da kein Glück haben, gibt es um 12:00 Uhr und um 17:00 Uhr noch eine zweite und dritte Chance, wenn weitere neongelbe Unikate im Webshop freigeschaltet werden.

Solltet ihr euch vor dem Kauf dafür interessieren, wie so ein etwas andersfarbiges Produkt in natura aussieht, empfehle ich euch einen Blick auf meinen Bericht rund um den tollen Rucksack Eddie, den es heute natürlich auch in der neongelben Edition zu kaufen gibt.