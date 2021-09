Jetzt offiziell: Amazon stellt neue Kindle Paperwhite vor

Wenig überraschend kommt die heutige Ankündigung von Amazon nicht, denn bereits im Vorfeld sind die ersten Details rund um die neue Generation des Kindle Paperwhite durchgesickert. Am Ende können sich Lesefreunde auf insgesamt drei neue Modelle freuen, die jetzt auch ganz offiziell vorgestellt wurden.

Besonders spannend ist sicherlich das neue Top-Modell, der Kindle Paperwhite Signature Edition. Dieser verfügt zusätzlich über einen Lichtsensor zur automatischen Anpassung der Beleuchtung. Zudem darf man sich über 32 statt 8 GB Speicherplatz und drahtloses Laden freuen. Mit 189,99 Euro zahlt man aber auch etwas mehr als für den „normalen“ Kindle Paperwhite, der für 129,99 Euro zu haben ist. Was ich bei allen Modellen klasse finde: Als Anschluss kommt endlich USB-C zum Einsatz.

Prunkstück der neuen Generation ist das Display, das noch einmal besser und größer geworden ist. 6,8 Zoll sind es jetzt in der Diagonalen, bisher waren es 6 Zoll. Amazon hat das Gerät aber auch ein wenig Größer gemacht, aus 16,7 x 11,6 Zentimeter sind 17,4 x 12,5 Zentimeter geworden. Dünnere Ränder wären aus meiner Sicht allerdings auch nicht die perfekte Lösung gewesen, denn dann könnte man den Paperwhite möglicherweise nicht mehr so gut in die Hand nehmen.

Und auch die Beleuchtung hinter dem Display ist besser geworden. Sie ist in der maximalen Einstellung 10 Prozent heller. Zudem kommen 17 statt bisher 5 LEDs zum Einsatz, was für eine noch homogenere Ausleuchtung sorgen dürfte. Den genauen Unterschied werden wir hoffentlich im Praxis-Test feststellen können.

Der neue Kindle Paperwhite kostet 129,99 Euro und ist mit 8 GB Speicherkapazität in Schwarz erhältlich. Der neue Kindle Paperwhite Signature Edition wird ebenfalls in Schwarz angeboten, verfügt über 32 GB Speicher und ist für 189,99 Euro erhältlich. Beide Geräte können ab heute vorbestellt werden. Der neue Kindle Paperwhite wird ab dem 27. Oktober, der Kindle Paperwhite Signature Edition ab dem 10. November ausgeliefert. Lederhüllen für den neuen Kindle Paperwhite werden in den Farben Lavendel, Schwarz, Marineblau und Merlotfarben angeboten. Stoffhüllen sind in den Farben Marineblau, Lavendel und Schwarz erhältlich. Hinzu kommen helle oder dunkle Korkhüllen.

Kindle Paperwhite Kids ist die dritte Neuerscheinung

Neben den beiden bereits vorgestellten Modellen gibt es auch einen Kindle Paperwhite Kids. Dabei handelt es sich um den neuen Kindle Paperwhite mit einigen Extras: So ist beispielsweise die Werbung auf dem Sperrbildschirm automatisch deaktiviert. Jeder Kindle Paperwhite Kids beinhaltet eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids+. Die kindgerechte Medienbibliothek bietet Zugang zu über tausend Büchern – von zeitlosen Klassikern bis hin zu neueren Titeln. Zudem gibt es eine kindgerechte Hülle und eine 2-Jahre-Sorglos-Garantie.

Der neue Kindle Paperwhite Kids kostet 149,99 Euro, kann ab heute vorbestellt werden und wird ab dem 27. Oktober ausgeliefert. Eltern (und Kinder) können aus drei kindgerechten Designs für die Hülle wählen: Schwarz, Juwelenwald oder Robotertraum.