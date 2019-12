Kahoot: Eigene Quiz-Spiele erstellen und mit Freunden spielen

An diesem Freitag beginnen die Weihnachtsferien in den Schulen, zudem haben viele Menschen bereits Urlaub. Zeit genug also, einmal die grauen Zellen etwas zu schärfen und sich gegen Freunde, Familienmitglieder oder Kollegen in einem kleinen Quiz zu beweisen. Schön, dass es dann eine App wie Kahoot – Play & Create Quizzes (App Store-Link) gibt, mit denen nicht nur vorgefertigte Fragespiele absolviert werden, sondern auch eigene Quiz-Games erstellt werden können.

Der Download von Kahoot für das iPhone oder iPad ist grundsätzlich kostenlos. Wer möchte, kann über eine kostenpflichtige Abo-Variante Zusatzfunktionen freischalten. Die Entwickler legen außerdem Wert darauf, ihre App für Lehrer und Schüler in Bildungseinrichtungen kostenlos anzubieten. Eine Pro-Variante für Schulen enthält dann eine Fotobibliothek mit Millionen Bildern, Ordnern und detaillierten Statistiken. Ob Lehrer, Schüler oder Freizeit-Quizmaster – die Basisversion von Kahoot kann problemlos gratis verwendet werden.

Auch wer keine eigenen Quiz-Games mit Fragen erstellen möchte, findet in Kahoot bereits eine größere Auswahl an vorhandenen Spielerunden zu unterschiedlichsten Themen. Zum Jahresabschluss 2019 stellen die Entwickler auch einige jahresspezifische Quiz-Spiele zur Verfügung, beispielsweise zu Filmen und Musik dieses Jahres, oder auch passend zur Jahreszeit weihnachtliche Quiz-Games. Wenn ein Freund, Kollege, Lehrer oder Familienmitglied ein Quiz erstellt hat, lässt sich diesem über einen Quiz-Code beitreten.

Spezielle Funktionen für Nutzung im Unterricht

Besonders toll gemacht sind die Funktionen für Lehrer: Sie können beispielsweise ein Kahoot-Quiz zuhause erstellen und dieses dann im Klassenzimmer mit ihren Schülern absolvieren. Dazu gibt es einige Live-Gaming-Funktionen, bei denen die App als Game-Controller verwendet werden kann und sich Medaillen gewinnen lassen. Das Quiz kann auch vom iPhone oder iPad auf einen großen Screen übertragen werden, zudem gibt es die Möglichkeit, Kahoot-Quizzes als Hausarbeit an die Schüler zu verteilen, und danach den Lernprozess zu verfolgen.

Bedenken sollte man, dass die 81 MB große und ab iOS 9.3 zu installierende App bisher nur in englischer Sprache zur Verfügung steht. Natürlich können Quiz-Spiele auch in deutscher Sprache verfasst werden, das Interface und auch die von Kahoot zur Verfügung gestellten Quizzes sind aber weiterhin in englischer Sprache gehalten. Spaß macht diese kleine, aber feine Quiz-App allemal.