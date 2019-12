Apple Pay: Sparkasse verzeichnet offenbar mehr als 200.000 Aktivierungen

In der letzten Woche hatte Apples eigenes Bezahlsystem Apple Pay endlich auch den Weg zu den deutschen Sparkassen und ihre damit verbundenen Kreditkarten gefunden. Offenbar mit einem durchschlagenden Erfolg, wie nun aus einem Bericht des Magazins Finanz-Szene hervorgeht.

Weit über 200.000 Aktivierungen für Apple Pay soll es seit dem Start des Bezahlsystems bei den Sparkassen gegeben haben. Damit würde man – um diese Zahlen einmal entsprechend einzuordnen – unter anderem auch die Kollegen von der Deutschen Bank übertrumpfen, die am ersten Tag geschätzte 50.000, und nach einem Monat 150.000 Aktivierungen für Apple Pay verzeichnen konnten. Die Konkurrenz von ComDirekt kam nach dem Launch binnen eines Monats auf 30.000 Apple Pay-Kunden.

Viele Sparkassen-Kunden, geringere Anzahl an Kreditkarten

Es lässt sich anhand dieser Zahlen also festhalten, dass die Sparkassen bereits nach einer Woche mehr Apple Pay-Aktivierungen zu verzeichnen haben als die Deutsche Bank und ComDirekt zusammen nach einem Monat. Natürlich sollte man dabei nicht außer Acht lassen, dass die Sparkassen auch über deutlich mehr Kunden als die beiden oben genannten Konkurrenten verfügen.

Allerdings: Laut Finanz-Szene haben die Sparkassen „im Vergleich zur Deutschen Bank eine deutlich geringere Quote an Kunden mit Kreditkarten“. Zudem wurde die Aktivierungs-Hürde für Apple Pay bei der Deutschen Bank über eine kostenlose virtuelle Kreditkarte deutlich gesenkt. Bei den Sparkassen muss vorab eine „normale“ Kreditkarte vorhanden sein, um Apples Bezahldienst nutzen zu können. Zum Vergleich: Die Android-App der Sparkassen, „Mobiles Bezahlen“, wurde binnen eines gesamten Jahres erst 452.000 Mal aktiviert. Der Start von Apple Pay kann also durchweg als großer Erfolg für die Sparkassen verbucht werden.

Habt ihr Apple Pay schon bei eurer Bank aktivieren können? Zählt ihr auch zu den Sparkassen-Kunden, die den Dienst jetzt nutzen? Wie liefen eure ersten Apple Pay-Erfahrungen? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare.