appgefahren Adventskalender: Das 21. Türchen

Manchmal muss man auch spontan sein. Nachdem ein Partner sich trotz schriftlicher Absprachen nicht mehr gemeldet hat und ein eigentlich fest eingeplanter Gewinn wieder gestrichen wurde, mussten wir kurzfristig einen Ersatz finden. Innerhalb weniger Stunden hat der Münchner Hersteller Equinux uns ein ziemlich cooles Tizi-Produktpaket bereitgestellt, über das sich nun ein appgefahren-Leser freuen darf.

Im Mittelpunkt steht dabei zweifelsohne die erst vor wenigen Wochen erschienene Tizi Tankstation Pro mit starken 90 Watt Leistung. Ausgestattet mit zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüssen, lädt die Ladestation eure diversen Geräte in voller Geschwindigkeit auf. So viel Leistung auf einen Schlag – das schafft sonst kein anderer Hersteller.

Damit der Saft auch an eurem iPhone, iPad oder MacBook ankommt, legen wir noch die passenden Schnellladekabel mit USB-C und Lightning oben drauf. Und damit es bei so vielen Kabeln nicht ganz chaotisch wird, kümmern wir uns zusammen mit Equinux auch noch um das nötige Kabel-Management: Neun praktische Helfer aus der Knubbi-Serie sorgen für die nötige Ordnung.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen ein großes Equinux Tizi Paket. Falls ihr gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich das über den folgenden Button verlinkte Formular bis 23:59 Uhr vollständig ausfüllen und die Frage korrekt beantworten.

Wie immer gilt auch in diesem Jahr in unserem Adventskalender: Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt, der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor tätig. Der Gewinner sowie die richtige Lösung findet ihr dann im Adventskalender am Folgetag.

Das erwartet euch in den kommenden Tagen

Gestern haben wir zwei Hue-Sets verlost, über die sich Alina S und Klaus M freuen können. Falls ihr schon jetzt wissen möchtet, was sich in den letzten Türchen unseres Adventskalenders versteckt und was ihr an Heilig Abend gewinnen könnt, solltet ihr einen Blick auf das folgende Video werfen.