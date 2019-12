Adobe Capture: iOS-App jetzt mit bunten Vektorformen und Musterassistent

Die Kreativ-App Adobe Capture (App Store-Link) kann seit einiger Zeit auf iPhones und iPads geladen werden und bietet dem Nutzer an, aus einer Kameraansicht entsprechende Design-Materialien wie Muster, Vektoren und sogar Schriftarten zu erstellen. Der Download ist grundsätzlich kostenlos und kann über ein Adobe CC-Abonnement mit zusätzlichem Speicherplatz aufgerüstet werden. Adobe Capture kann ab iOS 11.0 oder neuer sowie mit 304 MB an freiem Speicher auch in deutscher Sprache installiert werden.

Das Team von Adobe hat für die eigene Kreativ-App nun ein weiteres Update herausgegeben, das die Anwendung auf Version 6.1 anhebt. Die Aktualisierung steht allen Nutzern von Adobe Capture ab sofort kostenlos zur Verfügung und enthält einige spannenden Neuerungen. So gibt es nun endlich auch bunte Vektorformen, die sich mit dem Smartphone oder Tablet erstellen lassen. Adobe gibt an, dass dieses neue Feature nicht unter iOS 11 verfügbar ist.

Musterkacheln für Photoshop oder Illustrator speichern

„Richten Sie Ihre Kamera auf ein beliebiges Motiv oder importieren Sie ein Bild, um einen farbenfrohen Vektor zu erstellen“, heißt es auch im Changelog. „Im Bearbeitungsfeld können Sie Bereiche zuschneiden, löschen, zeichnen und ausfüllen sowie die Anzahl der Farben in Ihrer Form verringern“, erklärt das Adobe-Team. „Zeigen Sie im Vorschaumodus eine Vorschau Ihrer vektorisierten Form an, bevor Sie sie in Ihrer Creative Cloud-Bibliothek speichern.“

Ebenfalls neu ist ein Musterassistent mit aktivierter Fangrasterfunktion, mit dem sich „präzise nahtlose Vektormuster mit Ihren Formen erstellen“ lassen. Auch hier gilt: Unter iOS 11 ist das Feature nicht verfügbar. „Wählen Sie aus einfarbigen Formen und kombinieren Sie sie mit Hilfe unseres präzisen Rasters, um farbenfrohe, nahtlose Muster zu erstellen“, so Adobe. „Sie können Ihre Muster dann als Musterkacheln für Photoshop und Illustrator speichern.“ Auch wer Adobe Capture unter Android verwendet, kann von diesen beiden neuen Features Gebrauch machen. Darüber hinaus gibt es die üblichen Fehlerbehebungen und kleine Leistungsverbesserungen in Version 6.1.