appgefahren Adventskalender: Das 22. Türchen

Mittlerweile ist schon ein bisschen Wehmut im Spiel, denn der vierte Advent bedeutet auch immer: Der appgefahren Adventskalender neigt sich dem Ende. Was hatten wir dieses Jahr nicht wieder für einen Spaß – und am Ende freuen wir uns, wenn wir zumindest einige Leser glücklich machen können.

Heute sind das sogar gleich drei, denn wir verlosen den LIFX Z Strip im Wert von 90 Euro genau drei Mal. Der LED-Streifen ist aus technischer Sicht der am weitesten entwickelte und bietet euch neben einer HomeKit-Integration über die LIFX-App ein ganz besonderes Feature: Der Z Strip kann 16 verschiedene Farben gleichzeitig darstellen.

Pro Meter verfügt der Leuchtstreifen über acht einzelne Zonen, die unabhängig voneinander angesteuert werden können. So kann man alle 12,5 Zentimeter eine andere Farbe leuchten lassen, was natürlich für ganz neue Möglichkeiten sorgt. Hier gibt es sogar tolle Animationen und Szenen, die für besondere Effekte sorgen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen insgesamt drei LIFX Z Leuchtstreifen. Falls ihr gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich das über den folgenden Button verlinkte Formular bis 23:59 Uhr vollständig ausfüllen und die Frage korrekt beantworten.

Wie immer gilt auch in diesem Jahr in unserem Adventskalender: Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt, der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor tätig. Der Gewinner sowie die richtige Lösung findet ihr dann im Adventskalender am Folgetag.

Das erwartet euch in den kommenden Tagen

Gestern haben wir ein Set von Equinux, die auch die Anwendung TV Pro in den App Store gebracht haben, verlost. Das nötige Losglück hatte Han-Jörg D. Falls ihr schon jetzt wissen möchtet, was sich in den letzten Türchen unseres Adventskalenders versteckt und was ihr an Heilig Abend gewinnen könnt, solltet ihr einen Blick auf das folgende Video werfen.