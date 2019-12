Highlights der Woche: Smart Home-Standard, Threema & mehr

Apple, Amazon, Google und Zigbee arbeiten an einem offenen Standard für Smart Home-Geräte. „Das Projekt Connected Home over IP zielt darauf ab, die Entwicklung für Gerätehersteller zu vereinfachen und die Kompatibilität für Verbraucher zu erhöhen.“ Auch IKEA, Signify (Philips Hue), Somfy und Co. sind mit an Bord. Mehr Details findet ihr hier.

Der sichere Messenger Threema (App Store-Link) wird bis Ende des Jahres mit 50 Prozent Rabatt angeboten – der Preis ist von 3,49 Euro auf 1,99 Euro gefallen. Die Android-Version kostet aktuell nur 1,29 Euro. Falls ihr eure Freunde und Familie zum Umstieg gewinnen wollt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Mehr Details gibt es hier.

Ebenfalls interessante Themen