LIFX Candle Colour: Mehrfarbige Lampe mit E14-Sockel und HomeKit

Gestern haben wir auf hueblog.de bereits einen kurzen Blick auf die LIFX Candle Colour geworfen. Die HomeKit-Lampe wurde bereits im August angekündigt und sollte eigentlich schon im November erscheinen. Mit ein wenig Verspätung kann die Kerzenlampe jetzt bei Amazon für einen Preis von 54,99 Euro bestellt werden. Was ihr dafür bekommt, wollen wir in diesem Artikel erklären.

Bevor es losgeht, muss zunächst einmal die LIFX-App installiert und ein Benutzerkonto angelegt werden. Das ist keine große Hürde, zumal man durch die WiFi-Anbindung des Leuchtmittels ohne Bridge loslegen kann. Das ist sicherlich besonders für Einsteiger und Nutzer, die sich nicht auf einen bestimmten Hersteller festlegen möchte, eine sehr praktische Sache.

Kompatibel mit HomeKit, Alexa & Google Assistant

Nachdem die LIFX Candle Colour mit dem heimischen WLAN verbunden ist, kann man noch die drei bekannten Dienste Amazon Alexa, Google Assistant und auch Apple HomeKit aktivieren. Der für den Apple-Dienst notwendigen QR-Code findet man auf der letzten Seite der im Karton beigelegten Anleitung.

Leider lässt sich über HomeKit nicht der volle Funktionsumfang der LIFX Candle Colour nutzen. So lässt sich die Lampe zwar problemlos mit der zuletzt verwendeten Szene ein und ausschalten oder auch dimmen, allerdings können keine mehrfarbigen Szenen aktiviert werden – und genau das ist ja die große Kunst der LIFX Candle Colour. Mit anderen Dienste, wie etwa dem Sprachassistenten Alexa, können diese Szenen dagegen problemlos aktiviert werden.

LIFX Candle Colour verfügt über 26 Lichtzonen

Im Gegensatz zu anderen smarten Lampen verfügbar das E14-Leuchtmittel von LIFX nämlich über 26 verschiedene Zonen, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. In der App des Herstellers findet man dafür mehrere unterschiedliche Szenen, zudem kann man im Mal-Modus selbst kreativ werden und die Farbgestaltung der Lampe ganz frei anpassen.

Zudem können in der App verschiedene Effekte und Animationen gestartet werden. Und so sieht die LIFX Candle Colour am Ende aus wie eine flackernde Kerze, ein kleines Lagerfeuer oder eine Lava-Lampe. Je nachdem, wie genau man die Lampe aufstellt, fällt dieser Effekt natürlich unterschiedlich stark aus. Die maximal mögliche Helligkeit wird vom Hersteller nicht genau angegeben, dürfte aber bei rund 600 Lumen liegen. Wobei das meiner Meinung nach eh nebensächlich ist, denn die LIFX Candle Colour dient in erster Linie nicht der direkten Beleuchtung, sondern viel eher als Stimmungslicht.

Über den Preis von 54,99 Euro mag man sich streiten, früher oder später wird er sicherlich etwas fallen. Aktuell gibt es aber kein Produkt, dass technisch mit der LIFX Candle Colour vergleichbar ist. Etwas schade ist nur, dass HomeKit keine mehrfarbigen Szenen unterstützt, hier liegt das Problem aber wohl eher auf der Seite von Apple.