Twitter: iPad-Version wird auf mehrspaltiges Layout umgestellt

Wenn ihr die native Twitter-App (App Store-Link) für eure Zwecke im sozialen Kurznachrichten-Dienst verwendet, könnt ihr euch auf eine praktische Neuerung in der iPad-Variante freuen. Der Download der App ist weiterhin kostenlos und kann ab iOS 11.0 oder neuer sowie 121 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone, iPad und dem Apple TV angestoßen werden.

Bisher war die Nutzung von Twitter auf dem iPad auf eine einzige Spaltenansicht beschränkt. Nutzer bekamen so leider auch jede Menge weiße und damit ungenutzte Flächen auf dem Tablet zu sehen, die sich vor allem im Querformat zeigten. Andere Apps wie Tweetbot (App Store-Link) setzen schon seit längerem auf eine mehrspaltige Ansicht – nun hat wohl auch Twitter selbst die Notwendigkeit erkannt und will sukzessive ein Layout mit mehreren Spalten für das iPad bereitstellen.

Die mehrspaltige Ansicht erinnert nun sehr an das Layout der Webversion des beliebten sozialen Netzwerks und stellt neben der Menüleiste auf der linken Seite die Timeline in der Mitte, sowie rechts Trends oder vorgeschlagene Accounts dar. Verzichten muss man allerdings weiterhin auf eine völlig personalisierbare Ansicht, wie es beispielsweise bei Tweetdeck der Fall ist. Auf meinem iPad war das neue Layout aktuell bisher noch nicht zu entdecken. Es soll laut Twitter serverseitig umgestellt werden, und so kann es bei dem ein oder anderen Nutzer länger dauern, bis die neue Ansicht angezeigt wird.