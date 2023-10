Sketch: Design-Toolkit für macOS nach acht Jahren zurück im Mac App Store

Im Dezember 2015 verschwand die Design-App Sketch (Mac App Store-Link) aus dem Mac App Store. Seinerzeit hatte sich das Sketch-Entwicklerteam frustriert zurückgezogen, da man in vielerlei Hinsicht mit Apples Software-Kaufhaus unzufrieden war: Lange Wartezeiten, technische Einschränkungen von Seiten Apples und die fehlende Option für kostenpflichtige Updates waren nur einige der Gründe für den Abschied aus dem Mac App Store.

Nun ist Sketch allerdings wieder zurück und lässt sich knapp acht Jahre nach der Entfernung aus dem Mac App Store wieder in selbigem finden. Der Download von Sketch ist grundsätzlich gratis und lässt sich ab macOS 12.0 oder neuer sowie bei 64 MB an freiem Speicherplatz starten. Eine deutsche Lokalisierung liegt noch nicht vor. Wer Sketch nach einer 30-tägigen Testphase in vollem Umfang weiter nutzen möchte, kann eine Einzellizenz für 149 Euro erwerben oder alternativ ein Abo für 15 Euro/Monat abschließen.

„Sketch ist der Ort, an dem großartiges Design entsteht. Eine Mac-App für Designer zum Erstellen, Zusammenarbeiten, Prototyping und mehr. Eine Web-App für alle anderen zum Durchsuchen, Feedback geben, Prüfen und Weitergeben – in jedem Browser. Eine komplette Design-Plattform, die seit 2010 von einem nachhaltigen, unabhängigen Unternehmen entwickelt wird.“

So berichtet das Sketch-Team über die eigene Design-Anwendung. Die neu veröffentlichte Version 98.3 bietet nun eine Optimierung für Macs mit Apple Silicon-Chip, hält anpassbare Kurzbefehle und Toolbars bereit, erlaubt es in Fenstern oder Tabs zu arbeiten und stellt zahlreiche Werkzeuge für Designs und Prototypen zur Verfügung. Sketch kommt mit einer Unterstützung für OpenType, voller Kontrolle über Farbprofile und der Option, allein oder im Team an Projekten zu arbeiten, daher. Wer mehr über Sketch wissen möchte, findet weitere Infos auch auf der offiziellen Produktseite.